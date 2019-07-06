Его могли увезти в город: в Ярославском районе разыскивают пропавшего мужчину

В Ярославле и Ярославском районе волонтёры разыскивают 78-летнего мужчину. Герман Кукушкин ушёл из дачного дома садоводческого товарищества «Ярославец» Карабихского сельского поселения 4 июля, с тех пор родственникам о нём ничего не известно.



— На вид мужчине 78 лет, — рассказали волонтёры поисково-спасательной группы «Центр-Спас». — Худощавого телосложения, рост 165 сантиметров, голубые глаза, прямые седые волосы, короткая стрижка.



Герман Кукушкин был одет в коричневую куртку, серый свитер, чёрное трико, чёрные брюки, коричневую рубашку и чёрные полуботинки.

