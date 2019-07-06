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Его могли увезти в город: в Ярославском районе разыскивают пропавшего мужчину

Волонтёры просят ярославцев помочь в поиске

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Герман Кукушкин ушёл из дачного дома два дня назад

Фото: Центр-спас / Vk.com

В Ярославле и Ярославском районе волонтёры разыскивают 78-летнего мужчину. Герман Кукушкин ушёл из дачного дома садоводческого товарищества «Ярославец» Карабихского сельского поселения 4 июля, с тех пор родственникам о нём ничего не известно.

— На вид мужчине 78 лет, — рассказали волонтёры поисково-спасательной группы «Центр-Спас». — Худощавого телосложения, рост 165 сантиметров, голубые глаза, прямые седые волосы, короткая стрижка.

Герман Кукушкин был одет в коричневую куртку, серый свитер, чёрное трико, чёрные брюки, коричневую рубашку и чёрные полуботинки.

— Мужчина может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи, — сказали волонтёры. — Может, его кто-то подвёз в город.

В Рыбинске продолжают разыскивать пропавшую мать двоих детей. Наталья Цветкова пропала при странных обстоятельствах две недели назад.

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