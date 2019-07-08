Он не говорит: в Ярославской области дети разыскивают пропавшего отца

В Рыбинске разыскивают Алексея Казбана. 57-летний мужчина пропал в субботу, 6 июля. Около 17:00 он вышел из дома на улице Баррикадной и до сих пор не вернулся. Поиск усложняется тем, что мужчина хромает на левую ногу и не говорит из-за перенесённого инсульта.



— Пропал человек, мужчина, наш папа! Помогите, пожалуйста, — пишут в соцсетях дети Алексея.



Мужчина был одет в серую футболку, чёрные спортивные брюки и чёрные кроссовки. На лице очки.



Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Алексея Казбана, сообщите об этом по телефону горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700-54-52 или в полицию: 01 или 112.

