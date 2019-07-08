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Он не говорит: в Ярославской области дети разыскивают пропавшего отца

Отличительные черты 57-летнего мужчины

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Мужчина отзывается на имя Алексей, Лёша

Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Рыбинске разыскивают Алексея Казбана. 57-летний мужчина пропал в субботу, 6 июля. Около 17:00 он вышел из дома на улице Баррикадной и до сих пор не вернулся. Поиск усложняется тем, что мужчина хромает на левую ногу и не говорит из-за перенесённого инсульта.

— Пропал человек, мужчина, наш папа! Помогите, пожалуйста, — пишут в соцсетях дети Алексея.

Мужчина был одет в серую футболку, чёрные спортивные брюки и чёрные кроссовки. На лице очки.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Алексея Казбана, сообщите об этом по телефону горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700-54-52 или в полицию: 01 или 112.

В Тутаеве до сих пор разыскивают 29-летнюю девушку. Очевидцы говорят, что видели Марию в разных районах города вместе с незнакомцем.

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