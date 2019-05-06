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Происшествия

Даже не остановился: в центре Ярославля троллейбус сбил бабушку. Видео

Подробности происшествия

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Троллейбус даже не остановился

Фото: SafeRegion

В центре Ярославля троллейбус № 5 сбил женщину. Жуткий момент попал на камеру видеонаблюдения. Всё случилось вчера утром, 5 мая.

На видео пожилая женщина переходит дорогу на Богоявленской площади в неположенном месте. Следом за ней на остановку заворачивает красный троллейбус, который движется по маршруту «Ярославль-Главный» — «Улица Рыкачева». Женщина до последнего не слышала и не видела приближающийся сзади транспорт. В последний момент ярославна попыталась оглянуться. От удара она отлетела на метр и упала. Чудом колёса троллейбуса не переехали ноги упавшей ярославны.

Видео попало в соцсети. Мнения ярославцев по этому происшествию разделились: кто-то встал на сторону пешехода, а кто-то — на сторону водителя.

— Водитель троллейбуса совсем слепой? — недоумевает Владимир Митин.

— Водитель смотрел налево, так как должен едущим оттуда уступить дорогу, а пешехода в этом месте вообще быть не должно, — пишет ярославец Николай.

— Ну знаете, как бы там ни было, бабулю всё-таки сбило троллейбусом. Не поверю, что он даже не заметил. Что, и удар не почувствовал, и пассажиры прямо ну никто не заметили? Мог бы хотя бы остановиться, может, помощь нужна, а если бы погибла женщина? Неужели жизнь человека настолько обесценилась? — пишет ярославна Надежда в группе «Жесть Ярославль».

Женщина пролежала на асфальте до тех пор, пока её не подняли проезжающие мимо водители. Пострадавшую под руку довели до остановки. Неизвестно, что стало с этой женщиной. Если вы знаете, кто это, нужна ли ей какая-нибудь помощь, свяжитесь с редакцией по номеру 66-40-18 или напишите нам в личные сообщения группы во «ВКонтакте».

Увы, это не первый случай в Ярославле, когда троллейбусы калечат пешеходов. Ярославна рассказала, как она дважды за три года пострадала от общественного транспорта. Второй раз дело кончилось ушибами, походами в больницу и разбитым телефоном. 

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

ДТПавариятроллейбус

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КОММЕНТАРИИ (6)

ивар
6 май 2019 в 13:22

Бабуля красотка! Куда надо - туда и шла. Срезала дорожку - сократила путь.

Ольга
6 май 2019 в 13:14

С бабкой все понятно, она может быть в маразме, но водитель?! Проехать по человеку и не заметить??? Может ему пора сдать удостоверение водительское.

гостинец
6 май 2019 в 13:05

не водила реально слепой что ли!!!??? у него перед огромным лобовым стеклом бабка он её сбивает и едет дальше... бабка тоже молодец, идет не пойми куда и как, но водила в не конкуренции...