Даже не остановился: в центре Ярославля троллейбус сбил бабушку. Видео

На видео пожилая женщина переходит дорогу на Богоявленской площади в неположенном месте. Следом за ней на остановку заворачивает красный троллейбус, который движется по маршруту «Ярославль-Главный» — «Улица Рыкачева». Женщина до последнего не слышала и не видела приближающийся сзади транспорт. В последний момент ярославна попыталась оглянуться. От удара она отлетела на метр и упала. Чудом колёса троллейбуса не переехали ноги упавшей ярославны.

Видео попало в соцсети. Мнения ярославцев по этому происшествию разделились: кто-то встал на сторону пешехода, а кто-то — на сторону водителя.

— Водитель троллейбуса совсем слепой? — недоумевает Владимир Митин.



— Водитель смотрел налево, так как должен едущим оттуда уступить дорогу, а пешехода в этом месте вообще быть не должно, — пишет ярославец Николай.



— Ну знаете, как бы там ни было, бабулю всё-таки сбило троллейбусом. Не поверю, что он даже не заметил. Что, и удар не почувствовал, и пассажиры прямо ну никто не заметили? Мог бы хотя бы остановиться, может, помощь нужна, а если бы погибла женщина? Неужели жизнь человека настолько обесценилась? — пишет ярославна Надежда в группе «Жесть Ярославль».



Женщина пролежала на асфальте до тех пор, пока её не подняли проезжающие мимо водители. Пострадавшую под руку довели до остановки. Неизвестно, что стало с этой женщиной. Если вы знаете, кто это, нужна ли ей какая-нибудь помощь, свяжитесь с редакцией по номеру 66-40-18 или напишите нам в личные сообщения группы во «ВКонтакте».