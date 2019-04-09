У всех на виду: надпись с издёвкой на здание полиции в Ярославле нанесли среди бела дня

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
Покажите друзьям самые яркие снимки!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
Стали известны подробности скандальной истории
Стали известны новые подробности скандальной истории, когда на здание УМВД по Ярославской области нанесли надпись с издевкой в адрес Путина.
Источник 76.RU сообщает, что надпись была сделана посреди дня.
— Шел спиной к камере видеонаблюдения, нанося буквы с противоположной к ним стороны, — говорит источник.
Оскорбительная надпись появилась на фасаде областной полиции 31 марта. После публикации материалов об этом разгорелся скандал — Роскомнадзор попросил СМИ снять материалы с сайтов. Несколько изданий согласились сделать это. При этом назвать правовую основу для снятия материалов ведомство не смогло. Позже официальный представитель РКН объяснил — это были профилактические беседы. Скандальная новость дошла до ОБСЕ.
Человек, сделавший надпись, был задержан.
Официальных комментариев полиция пока не даёт.