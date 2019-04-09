У всех на виду: надпись с издёвкой на здание полиции в Ярославле нанесли среди бела дня

Стали известны новые подробности скандальной истории, когда на здание УМВД по Ярославской области нанесли надпись с издевкой в адрес Путина.

Источник 76.RU сообщает, что надпись была сделана посреди дня.

— Шел спиной к камере видеонаблюдения, нанося буквы с противоположной к ним стороны, — говорит источник.

Оскорбительная надпись появилась на фасаде областной полиции 31 марта. После публикации материалов об этом разгорелся скандал — Роскомнадзор попросил СМИ снять материалы с сайтов. Несколько изданий согласились сделать это. При этом назвать правовую основу для снятия материалов ведомство не смогло. Позже официальный представитель РКН объяснил — это были профилактические беседы. Скандальная новость дошла до ОБСЕ.