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Надпись на полиции: скандал

У всех на виду: надпись с издёвкой на здание полиции в Ярославле нанесли среди бела дня

Стали известны подробности скандальной истории

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Стали известны новые подробности скандальной истории, когда на здание УМВД по Ярославской области нанесли надпись с издевкой в адрес Путина.

Источник 76.RU сообщает, что надпись была сделана посреди дня.

— Шел спиной к камере видеонаблюдения, нанося буквы с противоположной к ним стороны, — говорит источник. 

Оскорбительная надпись появилась на фасаде областной полиции 31 марта. После публикации материалов об этом разгорелся скандал — Роскомнадзор попросил СМИ снять материалы с сайтов. Несколько изданий согласились сделать это. При этом назвать правовую основу для снятия материалов ведомство не смогло. Позже официальный представитель РКН объяснил — это были профилактические беседы. Скандальная новость дошла до ОБСЕ.

Человек, сделавший надпись, был задержан.

Официальных комментариев полиция пока не даёт.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

полицияПутин

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