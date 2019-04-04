В ОБСЕ прокомментировали историю со скандальной надписью на здании полиции в Ярославле

Скандальная новость о граффити на здании областного УМВД в Ярославле дошла до ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ обеспокоен решением Роскомнадзора:
— Я обеспокоен тем, что Роскомнадзор призывает СМИ в Ярославле удалить сообщения о граффити с упоминанием имени президента на основании закона, запрещающего неуважение к государственным органам. Ищу дополнительную информацию, — написал представитель организации Арлем Дезир в Twitter.
Напомним, дерзкая надпись появилась на фасаде областного УМВД 31 марта. После публикации в редакции ярославских изданий звонили из Роскомнадзора и требовали удалить информацию.
ОБСЕ — крупнейшая в мире региональная организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.