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Страна и мир
Надпись на полиции: скандал

В ОБСЕ прокомментировали историю со скандальной надписью на здании полиции в Ярославле

В международной организации обеспокоены новым законом о неуважении власти

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Представитель ОБСЕ Арлем Дезир написал об этом в Twitter

Фото: Twitter.com/OSCE_RFoM, Кирилл Попутников

Скандальная новость о граффити на здании областного УМВД в Ярославле дошла до ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ обеспокоен решением Роскомнадзора:

— Я обеспокоен тем, что Роскомнадзор призывает СМИ в Ярославле удалить сообщения о граффити с упоминанием имени президента на основании закона, запрещающего неуважение к государственным органам. Ищу дополнительную информацию, — написал представитель организации Арлем Дезир в Twitter.

Запись появилась на официальном аккаунте представителя организации

Фото: Twitter.com

Напомним, дерзкая надпись появилась на фасаде областного УМВД 31 марта. После публикации в редакции ярославских изданий звонили из Роскомнадзора и требовали удалить информацию.

ОБСЕ — крупнейшая в мире региональная организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

граффитиРоскомнадзорцензура

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