«Осталось гадкое ощущение»: в Ярославле разгорелся скандал из-за нового закона о неуважении власти

В Ярославле у ряда изданий потребовали удалить публикации о дерзкой надписи на фасаде областного управления МВД. Пока неофициально — на словах. От Роскомнадзора главным редакторам изданий, которые опубликовали новость, поступили звонки.

— Вечером в день публикации только мне позвонили пять раз с настойчивой просьбой удалить материал с сайта, — сообщила на своей странице в Facebook главный редактор портала 76.RU Ольга Прохорова. — При этом указать какие-то правовые основания для этого не смогли.



Ряд изданий удалили новость про скандальную надпись на здании полицейского управления. Другие СМИ посчитали это необоснованным давлением и цензурой, потому «убивать» публикации отказались.

— По сути, написанное на стене полиции — рядовое хулиганство, — отметила Прохорова. — Вопиющим я в данном случае считаю невероятное давление на СМИ. И реакцию на это давление. У меня нет никаких претензий к местной полиции, кстати. Там работают совершено адекватные люди. Как и в местных управлениях, откуда мне звонили — все они тоже, получается, попали в эту мясорубку. Давление идет гораздо выше. Последние дни изрядно вымотали нам всем нервы и оставили гадкое ощущение. Потому что страх — самое противное чувство.

Руководство ярославского представительства Роскомнадзора и пресс-служба главка ведомства от комментариев по телефону на эту тему отказываются.

— Есть порядок обращения: пишите официальный запрос, мы его рассмотрим в течение семи дней и направим вам официальный ответ, — заключили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

