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Страна и мир
Надпись на полиции: скандал

«Осталось гадкое ощущение»: в Ярославле разгорелся скандал из-за нового закона о неуважении власти

Как надавили на СМИ, опубликовавшие новость про оскорбительную надпись на стене МВД

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Публикация о надписи привела к скандалу в медиасфере

Фото: Александра Савельева

В Ярославле у ряда изданий потребовали удалить публикации о дерзкой надписи на фасаде областного управления МВД. Пока неофициально — на словах. От Роскомнадзора главным редакторам изданий, которые опубликовали новость, поступили звонки. 

— Вечером в день публикации только мне позвонили пять раз с настойчивой просьбой удалить материал с сайта, — сообщила на своей странице в Facebook главный редактор портала 76.RU Ольга Прохорова. — При этом указать какие-то правовые основания для этого не смогли.

Ряд изданий удалили новость про скандальную надпись на здании полицейского управления. Другие СМИ посчитали это необоснованным давлением и цензурой, потому «убивать» публикации отказались.

— По сути, написанное на стене полиции — рядовое хулиганство, — отметила Прохорова. — Вопиющим я в данном случае считаю невероятное давление на СМИ. И реакцию на это давление. У меня нет никаких претензий к местной полиции, кстати. Там работают совершено адекватные люди. Как и в местных управлениях, откуда мне звонили — все они тоже, получается, попали в эту мясорубку. Давление идет гораздо выше. Последние дни изрядно вымотали нам всем нервы и оставили гадкое ощущение. Потому что страх — самое противное чувство.

Руководство ярославского представительства Роскомнадзора и пресс-служба главка ведомства от комментариев по телефону на эту тему отказываются.

— Есть порядок обращения: пишите официальный запрос, мы его рассмотрим в течение семи дней и направим вам официальный ответ, — заключили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

На данный момент коллеги из издания TJournal получили официальное разъяснение случившегося.

— В рамках исполнения новых полномочий территориальные органы Роскомнадзора проводят со средствами массовой информации профилактическую работу. Цель данных действий — выработать эффективные правоприменительные механизмы, которые, с одной стороны, позволяли бы оперативно прекратить распространение противоправной информации. С другой стороны — не привлекать СМИ к предусмотренной законом ответственности, — приводит слова пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского издание.

И уточняет: Ампелонский также объяснил, что ведомство не рассылало официальный запрос СМИ, потому что речь идёт о профилактической работе.

18 марта президент России Владимир Путин подписал сразу два законопроекта, которые резко бьют по свободе слова и карману: первый запрещает публиковать фейковые новости, а второй — неуважительно отзываться о власти в интернете. Мы попросили юристов почитать эти документы, которые дружно приняли депутаты Госдумы, практически единогласно одобрил Совет Федерации и подписал президент.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Гость
2 апр 2019 в 17:13

радуйтесь..демократии море. тока запах тухлый.

Петрович
2 апр 2019 в 17:22

Написать одно,это не закон подписать

Bvz
2 апр 2019 в 16:57

А кто звонил, кто просил? Может фейк и не было ничего?

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