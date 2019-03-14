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Происшествия

На выезде из Ярославля такси столкнулось с легковушкой: погиб человек

Первые подробности ДТП в Ярославской районе

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У такси разбита передняя часть

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Вчера вечером в половину восьмого на выезде из Ярославля, недалеко от Туношны, случилась страшная авария. В Ярославском районе столкнулись два «Ниссана». За рулём одного автомобиля сидел 60-летний мужчина, за рулем второго — 27-летний. Судя по фото, один автомобиль влетел в бок другому.

В результате пожилого мужчину отвезли в больницу. Но врачи не смогли спасти его жизнь — он скончался

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

По словам свидетелей аварии, одна из машин вылетела на встречку.

Машину будто протаранили

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

таксиДТП

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КОММЕНТАРИИ (1)

Редактор
14 март 2019 в 10:21

По словам свидетелей аварии, одна из машин вылетела на встречку. - какая из них? Где подробности? Чем отличается эта статья от предыдущей?

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