На выезде из Ярославля такси столкнулось с легковушкой: погиб человек

Вчера вечером в половину восьмого на выезде из Ярославля, недалеко от Туношны, случилась страшная авария. В Ярославском районе столкнулись два «Ниссана». За рулём одного автомобиля сидел 60-летний мужчина, за рулем второго — 27-летний. Судя по фото, один автомобиль влетел в бок другому.

В результате пожилого мужчину отвезли в больницу. Но врачи не смогли спасти его жизнь — он скончался

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД по Ярославской области.