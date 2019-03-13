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Происшествия

«Обе машины в хлам»: возле Туношны в ДТП попало такси

Фото с места аварии

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Машины ехали без пассажиров

Фото: Влад Гусев

ДТП произошло сегодня вечером возле посёлка Туношна. Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, один из которых — такси.

— Мы шли в магазин, увидели, что две машины скорой помощи проехали, — рассказал Влад Гусев. — По словам находившихся там людей, авария произошла без жертв.

— Обе в хлам машины, люди выжили, — написала Анна Юрова в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

На месте работали медики, спасатели и сотрудники ГИБДД

Фото: Влад Гусев

По словам свидетелей аварии, одна из машин вылетела на встречку.

Машины столкнулись лоб в лоб

Фото: Влад Гусев

— Обе машины ехали без пассажиров, — рассказал очевидец Андрей Козлов.

Автомобили ехали без пассажиров

Фото: Влад Гусев

Одна из попавших в ДТП машин — такси

Фото: Влад Гусев

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