«Обе машины в хлам»: возле Туношны в ДТП попало такси

ДТП произошло сегодня вечером возле посёлка Туношна. Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, один из которых — такси.



— Мы шли в магазин, увидели, что две машины скорой помощи проехали, — рассказал Влад Гусев. — По словам находившихся там людей, авария произошла без жертв.



— Обе в хлам машины, люди выжили, — написала Анна Юрова в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

