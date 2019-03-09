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Происшествия

«Лишь двое водителей дали огнетушитель»: в центре Ярославля загорелась фура с килькой

Видео с места происшествия

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Пожарных вызвали очевидцы

Фото: Николай Силантьев

Сегодня вечером пожар произошёл на Республиканской улице, неподалёку от Октябрьской площади. Здесь загорелась фура. 
- Грузовик загорелся на светофоре, - рассказал очевидец ЧП Николай Силантьев, вызвавший пожарных на место ЧП. - Горел минут восемь. И только двое водителей дали огнетушители.
Водитель жив, у него сгорели все вещи и документы в машине.

Фура полыхала на Республиканской

Видео: Николай Силантьев

- Пока сидел и держался за голову, рассказал, что вёз кильку из Ростова-на-Дону, - рассказали очевидцы.
Не повезло сегодня и водителю «Нивы» в Брагино. Тут, как говорится. из огня да в полымя - машина попала в ледяную ловушку, и водителю пришлось лопатой прорубать наледь, чтобы проехать.

Фура полыхала на Республиканской

Видео: Николай Силантьев

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