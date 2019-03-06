Ледяная ловушка: в Ярославле на скользких дорогах бьются машины. Хроника Следим за ситуацией в режиме онлайн

Утром Ярославль встал в девятибалльные пробки. Бум аварий случился по всему городе: машины не успевают тормозить на скользких дорогах, из-за чего на дорогах много мелких столкновений, которые тормозят движение.

Где сейчас самые сильные заторы и аварии, следим за ситуацией в режиме онлайн.