Ледяная ловушка: в Ярославле на скользких дорогах бьются машины. Хроника

Авария на Моторном мосту — автобус и легковушка
Утром Ярославль встал в девятибалльные пробки. Бум аварий случился по всему городе: машины не успевают тормозить на скользких дорогах, из-за чего на дорогах много мелких столкновений, которые тормозят движение.
Где сейчас самые сильные заторы и аварии, следим за ситуацией в режиме онлайн.
В Рыбинске тоже скользко.
Городским властям ставят кол за уборку дорог.
Около 11 часов на Промышленном шоссе сильно столкнулись «Жигули» с грузовым «Вольво». Спасателям пришлось разрезать легковушку, чтобы вытащить водителя.
Может быть, дороги такие скользкие этим утром, потому что некому ответить за уборку города? После увольнения заместителя мэра по ЖКХ в разгар зимней уборки должность до сих пор пустует.
Четыре минуты назад водитель Алексей Столяров передал, что на Ленинградском проспекте всё-таки появилась техника и начала проливать дорогу реагентами.
— Московский проспект до сих пор во льду, — передавал на 9:27 утра с дорог водитель Камиль Бикмурзин.
На въезде в город у стелы развернуло поперёк полосы ВАЗ. Очень скользко.
Напряжение на дорогах спадает, «Яндекс» оценивает пробки в городе на семь баллов.
— Кто-нибудь обслуживает путепроводы и мосты в Ярославле? Почему не обработаны реагентами и песком? На Добрынинском полная задница. Мало того, что пешеходный переход на спуске (держись, пешеходы), так ещё и думай, как бы самому в зад не влететь, или чтобы не влетели при скорости 30 километров в час: с такой горки не затормозить по льду... Власть в городе есть или же её нет? Какая ... отвечает за уборку дорог? — выругался водитель Николай Рюрикович на Facebook.
Основные пробки образовались на выезде из районов по Московскому проспекту, улице Мельничной, Октябрьской площади.
Стоят также несколько улиц в центре: Советская, Республиканская на подъезде к Октябрьской площади, улица Городской вал на подъезде к проспекту Ленина.
На улице Большой Фёдоровской внедорожник чуть не влетел в пешеходов. Водителю пришлось уходить на обочину, чтобы избежать аварии.
На Полушкиной роще корейский внедорожник пробуксовал и не смог тронуться на светофоре. За эти секунды ему в зад въехала грузовая машина. Неприятно.
— Ощущения от дороги, конечно, сказочные. Берегите себя и не гоните, — предостерегает водителей дорожный активист Темур Абдуллаев.
На скользкой трассе утром занесло БМВ. Машина ехала в Ярославль со стороны Москвы. К счастью, повреждения не сильные, машина только повисла на сугробе на разделительной полосе.
— Самый лед перед светофорами. А температура все ниже и ниже опускается, — передаёт с дороги водитель Ярик Яриков.
Примерно так сейчас выглядит карта города.
«Яндекс.Навигатор» указывает на 13 аварий по всему Ярославлю. Больше всего мелких ДТП случилось в Дзержинском районе и на выезде из него.
На Тутаевском шоссе в глубине района не поделили дорогу при перестроении троллейбус и маршрутка. Из-за небольшого столкновения пробка сейчас образовалась даже там — у больницы № 9.
автомобилю мало тормозного пути когда в мозгах водителя много тормозной жидкости
Ездить надо аккуратно и учитывать погодные условия и состояние дороги.. а не перекладывать ответственность на кого-то.. То что город нечищен - виновата мэрия.. но в аварии виноват всегда водитель, за очень редким исключением.. если видишь, что дорога скользкая, едь медленно, держи дистанцию, учитывай законы физики.. а если нет мозгов, то и за руль не садись, чтоб потом не пришлось всех вокруг обвинять