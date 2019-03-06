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Ледяная ловушка: в Ярославле на скользких дорогах бьются машины. Хроника

Следим за ситуацией в режиме онлайн

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Авария на Моторном мосту — автобус и легковушка

Фото: Кирилл Белов, Первый ярославский автопортал 76/Vk.com 

Утром Ярославль встал в девятибалльные пробки. Бум аварий случился по всему городе: машины не успевают тормозить на скользких дорогах, из-за чего на дорогах много мелких столкновений, которые тормозят движение. 

Где сейчас самые сильные заторы и аварии, следим за ситуацией в режиме онлайн.

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В Рыбинске тоже скользко.

Фото: Авто Новости Рыбинск

Фото: Первый ярославский автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ»

«Сейчас на Труфанова», — сообщает Первый ярославский автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ».

Городским властям ставят кол за уборку дорог.

Фото: Александр Щербаков/Facebook.com

Около 11 часов на Промышленном шоссе сильно столкнулись «Жигули» с грузовым «Вольво». Спасателям пришлось разрезать легковушку, чтобы вытащить водителя. 

Машину разрезали, чтобы достать водителя 

Фото: Анна Лурье 

Может быть, дороги такие скользкие этим утром, потому что некому ответить за уборку города? После увольнения заместителя мэра по ЖКХ в разгар зимней уборки должность до сих пор пустует. 

Четыре минуты назад водитель Алексей Столяров передал, что на Ленинградском проспекте всё-таки появилась техника и начала проливать дорогу реагентами. 

— Московский проспект до сих пор во льду, — передавал на 9:27 утра с дорог водитель Камиль Бикмурзин.

Даже на магистралях первой категории — наледь 

Фото: Камиль Бикмурзин/Дороги Ярославля 

На въезде в город у стелы развернуло поперёк полосы ВАЗ. Очень скользко.

ВАЗ закружило на дороге 

Фото: Андрей Каширин 

Напряжение на дорогах спадает, «Яндекс» оценивает пробки в городе на семь баллов. 

— Кто-нибудь обслуживает путепроводы и мосты в Ярославле? Почему не обработаны реагентами и песком? На Добрынинском полная задница. Мало того, что пешеходный переход на спуске (держись, пешеходы), так ещё и думай, как бы самому в зад не влететь, или чтобы не влетели при скорости 30 километров в час: с такой горки не затормозить по льду... Власть в городе есть или же её нет? Какая ... отвечает за уборку дорог? — выругался водитель Николай Рюрикович на Facebook. 

Основные пробки образовались на выезде из районов по Московскому проспекту, улице Мельничной, Октябрьской площади. 

Стоят также несколько улиц в центре: Советская, Республиканская на подъезде к Октябрьской площади, улица Городской вал на подъезде к проспекту Ленина. 

На улице Большой Фёдоровской внедорожник чуть не влетел в пешеходов. Водителю пришлось уходить на обочину, чтобы избежать аварии. 

Очевидцы говорят, что водитель не успевал затормозить перед пешеходным переходом

Фото: Евгений Ермолов, Первый Ярославский автопортал

На Полушкиной роще корейский внедорожник пробуксовал и не смог тронуться на светофоре. За эти секунды ему в зад въехала грузовая машина. Неприятно. 

— Ощущения от дороги, конечно, сказочные. Берегите себя и не гоните, — предостерегает водителей дорожный активист Темур Абдуллаев.

Водители въезжают друг в друга и пробуксовывают на светофорах 

Фото: Темур Абдуллаев, Дороги Ярославля/Facebook.com 

На скользкой трассе утром занесло БМВ. Машина ехала в Ярославль со стороны Москвы. К счастью, повреждения не сильные, машина только повисла на сугробе на разделительной полосе.

Улетел на разделительную полосу на въезде в город 

Фото: Жесть Ярославль/Vk.com 

— Самый лед перед светофорами. А температура все ниже и ниже опускается, — передаёт с дороги водитель Ярик Яриков. 

Примерно так сейчас выглядит карта города. 

Утро жестянщика

Фото: «Яндекс.Навигатор»

«Яндекс.Навигатор» указывает на 13 аварий по всему Ярославлю. Больше всего мелких ДТП случилось в Дзержинском районе и на выезде из него. 

На Тутаевском шоссе в глубине района не поделили дорогу при перестроении троллейбус и маршрутка. Из-за небольшого столкновения пробка сейчас образовалась даже там — у больницы № 9.

Из-за небольшого столкновения Тутаевское шоссе стоит от больницы № 9

Фото: Андрей Вирачёв, Первый Ярославский автопортал/Vk.com 

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Анна Елкина

ТЕГИ

ДТПдорожная пробка

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КОММЕНТАРИИ (6)

гном
6 март 2019 в 11:21

автомобилю мало тормозного пути когда в мозгах водителя много тормозной жидкости

Гость
6 март 2019 в 10:29

Мера лишить зарплаты а лучше уволить

den
6 март 2019 в 13:41

Ездить надо аккуратно и учитывать погодные условия и состояние дороги.. а не перекладывать ответственность на кого-то.. То что город нечищен - виновата мэрия.. но в аварии виноват всегда водитель, за очень редким исключением.. если видишь, что дорога скользкая, едь медленно, держи дистанцию, учитывай законы физики.. а если нет мозгов, то и за руль не садись, чтоб потом не пришлось всех вокруг обвинять

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