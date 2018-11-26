Сбитых пешеходов увезли с места ДТП в больницу

В Ярославле суд избрал меру пресечения 28-летнему водителю «Тойоты», который накануне на Московском проспекте одним разом сбил четверых пешеходов, переходивших дорогу.



— До этого он содержался в изоляторе временного содержания, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Суд принял решение избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.



Также в полиции рассказали, что уже готовы результаты медицинского освидетельствования.



— Он не был в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в следственном отделе МВД. — Содержались ли какие-то другие психотропные вещества у него в крови, станет известно чуть позже



Громкое ДТП произошло на прошлой неделе в пятницу. Водитель «Тойоты» выскочил на Московском проспекте на перекрёсток в районе пересечения с улицей Гагарина на красный сигнал светофора и махом на «зебре» сбил четверых человек.



— В результате ДТП пострадали 20-летняя и 19-летняя девушки, а также две девочки 15 и 16 лет, — рассказали в полиции. — Все они были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи.



16-летняя девушка пострадала меньше остальных, её после осмотра и оказания необходимой помощи отпустили из больницы домой. Другие пешеходы получили более серьёзные травмы. Чудом в этой аварии никто не погиб.

