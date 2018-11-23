Сбитых пешеходов медики увезли в больницу
Сбитых пешеходов медики увезли в больницу

Полицейские рассказали подробности ДТП, которое произошло сегодня около 16 часов в Ярославле на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Гагарина.

— 28-летний водитель «Тойоты» ехал по Московскому проспекту из центра в сторону «Крестов», — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области. — По предварительной информации, он проехал под красный сигнал светофора и сбил четверых человек — двоих взрослых и двоих несовершеннолетних.

Также известно, что все пешеходы получили очень серьёзные травмы.

— Все они госпитализированы, их личности устанавливаются, — добавили полицейские.

По предварительной информации, водитель иномарки вылетел на перекрёсток под красный сигнал светофора
По предварительной информации, водитель иномарки вылетел на перекрёсток под красный сигнал светофора

Ранее очевидцы делились версией, что водитель мог быть пьяным и уснул за рулём. Информация, что кто-то из пешеходов погиб на месте аварии, не подтвердилась. Медики борются за их жизни.