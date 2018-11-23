Сбитых пешеходов медики увезли в больницу

Полицейские рассказали подробности ДТП, которое произошло сегодня около 16 часов в Ярославле на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Гагарина.



— 28-летний водитель «Тойоты» ехал по Московскому проспекту из центра в сторону «Крестов», — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области. — По предварительной информации, он проехал под красный сигнал светофора и сбил четверых человек — двоих взрослых и двоих несовершеннолетних.



Также известно, что все пешеходы получили очень серьёзные травмы.



— Все они госпитализированы, их личности устанавливаются, — добавили полицейские.



По предварительной информации, водитель иномарки вылетел на перекрёсток под красный сигнал светофора

Ранее очевидцы делились версией, что водитель мог быть пьяным и уснул за рулём. Информация, что кто-то из пешеходов погиб на месте аварии, не подтвердилась. Медики борются за их жизни.

