Mercedes протаранил толпу пешеходов на юго-западе Москвы — обломки разлетелись по всей улице

На месте ДТП образовалась пробка Источник: читатель MSK1.RU

На юго-западе Москвы возле станции метро «Зюзино» Mercedes после столкновения с Haval въехал в стоящих на тротуаре пешеходов. Люди в момент аварии ожидали зеленого сигнала светофора.

Видно, как сбитые пешеходы лежат на земле Источник: Москва 24 / T.me

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что от удара Mercedes смяло, по дороге разлетелись обломки авто, упал столб со светофором. Как стало известно MSK1.RU, врачи осматривают шесть человек.

«Сейчас на месте семь скорых, еще три машины реанимации», — рассказал изданию очевидец.

Также на место ЧП прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД. В районе аварии образовалась пробка. Водителей призвали выбирать пути объезда. Обстоятельства аварии уточняются.

По сведениям канала РЕН ТВ, когда свидетели аварии подошли к Mercedes, водителя внутри уже не было. Предположительно, мужчина сбежал с места ДТП.