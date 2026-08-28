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Страна и мир Атака БПЛА на Ярославль В Минобороны рассказали, сколько украинских БПЛА сбили над регионами России

В Минобороны рассказали, сколько украинских БПЛА сбили над регионами России

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

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Сколько беспилотников сбили над регионами России | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСколько беспилотников сбили над регионами России | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Сколько беспилотников сбили над регионами России

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В Министерстве обороны РФ рассказали, сколько беспилотников сбили над регионами России с 20:00 27 августа до 8:30 28 августа.

«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 512 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — рассказали в Минобороны.

Напомним, ранним утром 28 августа в Ярославской области завыли сирены, объявлена беспилотная опасность. В целях безопасности перекрывали часть трассы М-8 «Холмогоры», на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. В 10:05 губернатор Михаил Евраев сообщил, что ограничения были сняты.

На трассе Ярославль — Кострома, в районе села Туношна был затруднен проезд, там образовалась пробка. Из-за этого на время ограничивали движение автобусов, но позднее последствия беспилотной атаки были ликвидированы, а движение транспорта восстановили. Однако уточнялось, что часть автобусов следует по измененным маршрутам.

Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Отбоя опасности не было. Из-за вражеского налета беспилотников в Ярославле закрыли два детских сада.

Все, что известно к этому часу публикуем в онлайн-трансляции.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Атака БПЛА Минобороны России
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какой там счет сегодня? Сколько мы забили, сколько нам забили
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