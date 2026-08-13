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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники долетели до Башкирии и ударили по объекту Wildberries. Начался пожар, ранены люди

Беспилотники долетели до Башкирии и ударили по объекту Wildberries. Начался пожар, ранены люди

На месте работают экстренные службы

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Информации о пострадавших и масштабах разрушений пока нет | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUИнформации о пострадавших и масштабах разрушений пока нет | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Информации о пострадавших и масштабах разрушений пока нет

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Башкортостан оказался под атакой дронов, сообщил глава республики Радий Хабиров. В результате в городе Салавате загоралась промзона.

«Отражаем очередную террористическую атаку БПЛА. Обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата. Возникло возгорание, все службы на месте», — написал Хабиров в своем Telegram-канале.

На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений пока не поступала.

В связи с угрозой в аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах на сайтах авиакомпаний.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — передали в Росавиации.

Жителей призывают:

  • не выходить на улицу без крайней необходимости;

  • отойти от окон;

  • не пользоваться лифтом;

  • при обнаружении обломков БПЛА немедленно звонить по телефону 112.

Кроме того, беспилотники атаковали Орск Оренбургской области. Там работает ПВО, один из районов усилили огневыми группами, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

«Задействованы крупнокалиберные пулеметы. Враг использует взрывное устройство, начиненное множеством осколочных элементов», — передал Солнцев.

Обновлено в 09:00 по мск: всего за ночь российские системы ПВО уничтожили 362 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областями, Московским регионом, Татарстаном, Башкортостаном, Краснодарским краем, а также над Азовским и Чёрным морями и рядом других территорий.

Обновлено в 09:36 по мск: в Башкирии беспилотники атаковали промзону, где находится один из объектов Wildberries. Там вспыхнул пожар, сообщили в пресс-службе компании. 

«На месте работают пожарные расчёты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. На указанном объекте хранение товаров не осуществляется», — передали в компании.

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что в результате атаки два человека получили ранения.

«Всего был 21 беспилотник, 16 из них сбили в Салавате. Целью остальных стал логистический центр в Чишминском районе. Сейчас там тоже тушат пожар, в том числе привлекли наш пожарно-спасательный вертолет Ка-32. Ранения из-за сегодняшних атак получили два человека. Оба находятся в больницах, им оказывают всю необходимую помощь», — сообщил Хабиров.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
14
Гость
1 час
до 2022 такое было ?
Гость
1 час
Желаю тем, кто оставляет саркастичные комментарии под нововстями про погибших и раненных такой же судьбы.
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Гость
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