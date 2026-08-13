«Нам не привыкать». Что происходит в Геленджике в разгар курортного сезона, когда звучат сирены и работает ПВО

Что происходит в Геленджике в разгар курортного сезона, когда звучат сирены и работает ПВО Источник: Никита Зырянов / 93.RU

Вчера в Геленджике включали сирены, а помимо беспилотной объявляли и ракетную, и безэкипажную угрозу. Утром 12 августа сигналы отменили. И так почти каждый день. Где-то вдалеке, за мысом, слышатся взрывы, в небе видны «трассы» ракет, за которыми через некоторое время следует глухой звук. Поднимается дым.

За всем этим с интересом смотрят с полсотни отдыхающих на местном пляже. И еще примерно столько же, но с набережной. Гонять туристов от берега начинают не сразу.

Самый хороший вид на происходящее — у женщины в синем купальнике, которая сидит на лавочке прямо на набережной и о чём-то увлеченно беседует с высоким молодым человеком в солнцезащитных очках и без футболки. Оба находятся явно в приподнятом настроении — в руках у женщины черный пакет, к которому периодически прикладываются.

Люди не спешат покидать набережную даже во время атаки Источник: Никита Зырянов / 93.RU

«Сюда не долетит ведь», — задает больше риторический вопрос женщина в синем купальнике.

«Не должно», — отвечает ей собеседник. И в этот момент начинает выть сирена.

Воспроизводимый через громкоговоритель голос призывает окружающих покинуть набережную и укрыться. Спустя некоторое время запись останавливается, продолжает играть расслабляющая пляжная музыка и джаз из соседнего ресторана с видом на море. Парочка уходит куда-то по своим делам. Людской поток, на время тревоги остановившийся на одном месте, тоже продолжает движение. Народ отдыхает.

«Мы тут уже давно отдыхаем, каждый день они воют эти сирены, не переживайте. На пляже, видишь, все аж испугались и побежали в укрытие, — туристка с сарказмом отвечает на вопрос „почему они так уверены, что не долетит“, а затем бросает через плечо с хмельным смешком: „Мы из Ростова-на-Дону. У нас такое тоже часто“».

Людей даже не смущают взрывы вдалеке Источник: Никита Зырянов / 93.RU

Фразу «нам не привыкать» повторит еще дюжина туристов. Многие приехали на отдых из Ростовской и Белгородской областей.

Журналист 93.RU Никита Зырянов отправился в Геленджик, чтобы посмотреть на размеренный пляжный отдых, который в последнее время перестал быть таковым.

«Не переживайте, идите лучше искупайтесь»

Утром у школьной ярмарки на улице Островского (по какой причине «парадная» улица на время превратилась именно в «школьную» ярмарку в разгар сезона, непонятно. — Прим. ред.) уже многолюдно. Кто-то идет в сторону ближайшего пляжа с полотенцами в руках и надувными кругами через плечо. Кто-то возвращается обратно в майке, надетой на мокрое тело.

В Геленджике почти каждый день звучат сирены Источник: Никита Зырянов / 93.RU

К этому моменту Геленджик уже просыпается и начинает галдеть. Шумит он примерно до 4 утра. Когда на улицы выходят дворники, то кроме метлы, которой кто-то методично скребет плитку, ничего не слышно.

«Поздно я сегодня пришла, уже людей много, — говорит жительница Геленджика. На вид ей около 70 лет. В руках женщины два пакета — с помидорами и огурцами, которые она купила неподалеку. — Вот видишь, уже помидоры только по 150 остались…»

Она уверяет, что «всю жизнь прожила в Геленджике» и видела «всякое на своем веку».

Часто на набережной пропадает связь Источник: Никита Зырянов / 93.RU

На вопрос, не волнует ли ее сигнал тревоги, она отрицательно машет головой.

«Ой, да не переживайте вы. Сюда ничего никогда не долетало», — говорит она.

Надо сказать, что это не совсем так. Беспилотники падали не только практически во всех окрестных населенных пунктах, но и в самом городе. По данным местных властей, 2 августа «обломки БПЛА упали рядом с магазином города». Тогда никто не пострадал.

12 августа были повреждены три частных дома, пострадали два человека — они в больнице.

«Не переживайте, еще раз вам говорю, идите лучше искупайтесь», — продолжает женщина.

Заметив спорную ситуацию, ее словам вторит прохожий, другой местный житель.

«Всё верно бабушка говорит, здесь безопасно», — говорит он.

Спустя четыре часа в городе завоют сирены, а в небе будут слышны громкие раскаты.

«А что со связью?»

Уже после обеда того же дня на набережной перестает работать интернет и даже мобильная связь. При попытке позвонить кому-то, звонок просто обрывается. На набережной начинает выть сирена, которая в этот день носит чисто декоративный характер — с пляжей и самой набережной никто не уходит.

Интернет тоже не работает Источник: Никита Зырянов / 93.RU

На вопрос, почему вы не идете в укрытие, женщина, отдыхающая у самой воды с ребенком, резонно замечает: «Так ведь никто не уходит».

Еще одна пара заявляет, что «они уже к этому у себя дома привыкли». Мол, «это [сирена] даже не мешает», хотя «иногда раздражает».

«Единственное, когда связи нет, не очень комфортно», — хмурится мужчина.

Краснолицый мужчина охрипшим голосом надрывно кричит отдыхающим, чтобы они «покинули территорию». Впрочем, эту картину удалось увидеть только на одном пляже — муниципальном.

Во время атаки непонятно, куда бежать Источник: Никита Зырянов / 93.RU

Ближайшие кафешки, которые окнами выходят на море, тоже работают без каких-либо остановок. Сотрудники говорят, что «тревоги в Геленджике включают постоянно. Хотя, чтобы ПВО работала посреди дня, это не так часто».

При этом эвакуировать нас никто не спешит — людей просто просят держаться подальше от береговой линии. Уже на следующий день отдыхающих всё-таки начинают прогонять от моря.

Это уже становится рутиной

На следующий день на набережной — всё те же сирены, та же запись, воспроизводимая через громкоговоритель, тот же неспешный и размеренный шаг, которым отдыхающие прогуливаются у самой воды. И те же попытки дозвониться кому-то. И если вдруг получается, дальше следует очень красочный пересказ последних 20 минут: что куда летело и где оно взорвалось.

Судя по реакции отдыхающих, включение сирен в городе уже давно стало рутиной.

Люди даже не прислушиваются к тревоге и просьбам властей покинуть набережную Источник: Никита Зырянов / 93.RU