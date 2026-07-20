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Происшествия Под Ярославлем поезд сбил пенсионера. Что известно о ЧП

Под Ярославлем поезд сбил пенсионера. Что известно о ЧП

Трагедия случилась 18 июля

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Пенсионера насмерть сбил поезд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПенсионера насмерть сбил поезд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пенсионера насмерть сбил поезд

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

18 июля под Ярославлем на железной дороге погиб 69-летний пенсионер. Около десяти часов вечера его сбил грузовой поезд.

Трагедия случилась на станции Уткино. Как выяснили следователи Северного ЛУ МВД России на транспорте, мужчина находится близко к путям и не заметил приближающегося поезда.

«Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось», — дополнили в ведомстве.

От полученных травм местный житель погиб на месте. Сотрудники транспортной полиции организовали проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье!» — напомнили в Северном линейном управлении МВД на транспорте.

Ранее в Москве под колесами поезда погиб 48-летний Владимир из Рыбинска. Он приехал в Москву на заработки. Известно, что жил Владимир в подмосковном Щелкове. Неоднократно был судим.

Также в конце апреля 2025 года 50-летний ярославец попал под электропоезд на станции Лютово. От травм мужчина скончался на месте.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Поезд Рельсы Сбитый пешеход
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Комментарии
11
Гость
45 минут
Многие граждане наивно думают, что услышат приближающийся поезд. Они ошибаются.
Гость
55 минут
К сожалению, на железной дороге ошибка может стоить жизни. Поезд остановить мгновенно невозможно
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