Под Ярославлем поезд сбил пенсионера. Что известно о ЧП

Пенсионера насмерть сбил поезд Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

18 июля под Ярославлем на железной дороге погиб 69-летний пенсионер. Около десяти часов вечера его сбил грузовой поезд.

Трагедия случилась на станции Уткино. Как выяснили следователи Северного ЛУ МВД России на транспорте, мужчина находится близко к путям и не заметил приближающегося поезда.

«Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось», — дополнили в ведомстве.

От полученных травм местный житель погиб на месте. Сотрудники транспортной полиции организовали проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье!» — напомнили в Северном линейном управлении МВД на транспорте.

Ранее в Москве под колесами поезда погиб 48-летний Владимир из Рыбинска. Он приехал в Москву на заработки. Известно, что жил Владимир в подмосковном Щелкове. Неоднократно был судим.