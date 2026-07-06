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Происшествия Эксклюзив Бабушка спасла внука: стали известны подробности смертельного пожара в Ярославской области

Бабушка спасла внука: стали известны подробности смертельного пожара в Ярославской области

В огне погибла пожилая супружеская пара

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Два человека погибли при пожаре в Любиме | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ruДва человека погибли при пожаре в Любиме | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

Два человека погибли при пожаре в Любиме

Источник:

МЧС Ярославской области / Мах.ru

Стали известны подробности смертельного пожара в Любиме Ярославской области, который произошел в ночь на 5 июля. Известно, что на улице Вологодской загорелся частный деревянный дом. На место происшествия выехали три пожарные машины и восемь сотрудников МЧС. С огнем боролись почти четыре часа. Но спасти деревянное строение не удалось — дом выгорел практически полностью. В пожаре погибли 78-летняя женщина и 70-летний мужчина.

По информации источника 76.RU, это были хозяева дома — пожилая супружеская пара. Знакомые и соседи отзываются о них только положительно.

«Очень приятные, милые, добрые люди — Татьяна и Василий. Они давно живут в Любиме. С Василием мы часто ездили вместе на рыбалку. Он всегда подсказывал, помогал, делился опытом. Я даже предложил местным рыбакам в знак памяти принести к его дому какие-то рыболовные снасти», — рассказал знакомый семьи Андрей Киселев.

Для всех, кто знал пару, их гибель стала настоящим шоком. У супругов остался сын и внуки.

Кстати, как говорят местные жители, в момент пожара в доме находился 13-летний внук пары.

«Он пришел к ним в гости, остался ночевать. Когда дом загорелся, бабушка успела вытолкнуть его в окно. Он в свою очередь сумел вывести со двора любимую собаку деда — овчарку», — рассказали соседи погибших порталу 76.RU.

Дом почти полностью выгорел | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ruДом почти полностью выгорел | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

Дом почти полностью выгорел

Источник:

МЧС Ярославской области / Мах.ru

Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар мог произойти из-за электротехнической причины.

По предварительной информации, причина пожара&nbsp;— электротехническая | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ruПо предварительной информации, причина пожара&nbsp;— электротехническая | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

По предварительной информации, причина пожара — электротехническая

Источник:

МЧС Ярославской области / Мах.ru

По факту гибели людей региональный следственный комитет начал доследственную проверку. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Ход проверки на контроль поставила прокуратура Любимского района.

Напомним, 5 июля при пожаре в частном доме Ярославля пострадали две женщины и трое маленьких детей.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пожар Любим
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Комментарии
3
Гость
27 минут
К сожалению, проблемы с электропроводкой частая причина пожаров. Очень жаль пенсионеров, очень. Хорошо, что ребенка спасли
Гость
36 минут
Какая трагедия! Бабушка спасла внука, а сама погибла, такие люди - герои! Пусть земля им будет пухом!
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