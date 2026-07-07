«Мы рискуем потерять до 30% урожая». Фермер назвал главные последствия топливного кризиса

Фермерам не разрешают брать нужное количество топлива на АЗС Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В российских регионах продолжается топливный кризис, который всё сильнее сказывается на сельском хозяйстве. Уже долгое время аграрии жалуются на дефицит бензина и дизельного топлива, закрытые АЗС, многочасовые очереди и ограничения на отпуск горючего. Власти объясняют происходящее ажиотажным спросом и заверяют, что ситуация находится под контролем.

Однако представители аграрной отрасли всё чаще говорят, что проблема начинает угрожать уборочной кампании. Если крупные агрохолдинги в основном работают за счет запасов и долгосрочных контрактов, то небольшие и средние фермерские хозяйства нередко вынуждены покупать топливо на обычных заправках — там же, где и остальные автомобилисты. О проблеме заявила депутат Госдумы Нина Останина.

В начале июля глава телеграм-канала «Артем Pro-Agro», фермер Артем Белобрицкий опубликовал пост о том, что не смог купить дизельное топливо для сельхозтехники. 93.RU поговорили с ним и узнали, в чем конкретно заключаются трудности аграриев.

«Мне отказали в заправке топлива»

В своем канале Белобрицкий сообщил, что приехал на АЗС «Роснефть», чтобы приобрести 300 литров дизельного топлива для сельхозтехники. По его словам, несмотря на документы крестьянско-фермерского хозяйства, в отпуске топлива ему отказали.

Сотрудники заправки объяснили это тем, что отпускать дизель в емкости разрешено только организациям из специального списка, куда входят государственные учреждения.

Белобрицкий отметил, что подобная ситуация касается не только его хозяйства, но и многих других фермеров. По его словам, аграрии до сих пор не получили обещанных механизмов обеспечения топливом, а коммерческие предложения по поставкам дизеля сейчас достигают 95–200 рублей за литр.

«Если фермеры начнут приезжать на АЗС на своих комбайнах и грузовиках, никому лучше от этого не станет», — написал он.

В публикации фермер предложил разрешить сельхозпроизводителям официально приобретать топливо на всех АЗС края при подтверждении статуса КФХ, разъяснить заправкам их права и отказаться от мер, которые, по его мнению, создают напряженность вокруг отпуска топлива в емкости.

«Каждый день на счету»

В разговоре с корреспондентом 93.RU Белобрицкий заявил, что нынешняя ситуация действительно стала критичной для уборочной кампании.

По его словам, сельское хозяйство работает в очень сжатые сроки, поэтому любая задержка может привести к финансовым потерям. Он пояснил, что фермеры заранее готовятся к уборке весь сезон, а во время самой кампании каждый день имеет значение.

«Если сейчас будем задерживаться из-за нехватки топлива, рискуем потерять урожай», — сказал Белобрицкий.

Он рассказал, что лично видел в Выселковском районе комбайн, который стоял посреди поля рядом с несколькими двухсотлитровыми бочками топлива.

«Было видно, что фермер уже привез последние запасы», — отметил собеседник.

По его словам, пока это единичный случай, однако он хорошо показывает, насколько напряженной становится ситуация.

«Пока техника работает, но угроза уже есть»

Белобрицкий рассказал, что большинство крупных агрохолдингов продолжают уборку без серьезных перебоев благодаря заранее сформированным запасам топлива. Работают и многие фермеры, которые успели закупить дизель заранее.

Однако никто, по его словам, не ожидал, что именно покупка топлива станет одной из главных проблем сезона.

«Сколько это будет в потерях в урожайности? Ну от 10 до 30% — это только угроза. Пока», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что массового простоя техники пока нет. Единственный случай, который он наблюдал лично, — тот самый комбайн, остановившийся в поле, вероятно, из-за отсутствия топлива.

«Фермеры столкнулись с бюрократией»

Белобрицкий считает, что сейчас проблема заключается не только в самом дефиците горючего.

«Фермеры сейчас сталкиваются с нехваткой топлива или с бюрократическим барьером при его покупке», — отметил он.

По его словам, ассоциация «Народный фермер» добилась возможности заключать оптовые договоры на поставку топлива сразу с пятью крупными нефтяными компаниями. Однако, как утверждает Белобрицкий, этой возможностью пока воспользовались лишь около десяти хозяйств из «нескольких тысяч».

Он связывает это с недостаточной информированностью фермеров. Многие из них не состоят в профильных объединениях, не смотрят телевизор, не слушают радио и узнают новости только из социальных сетей или телеграм-каналов.

«Оптовое топливо оказалось дороже розничного»

Еще одной проблемой фермер назвал стоимость топлива. По его словам, хозяйствам предлагают заключать оптовые контракты, однако цена по ним оказывается выше стоимости дизеля на обычных автозаправках.

«Почему оптовая цена выше розничной? Мы этого до сих пор понять не можем», — сказал Белобрицкий.

Он отметил, что именно поэтому многие небольшие хозяйства традиционно покупали дизель на АЗС, заправляя его в специальные емкости для последующей доставки в поля.

По словам собеседника, такая практика существовала много лет и никогда не вызывала вопросов.

«Операторы АЗС боятся отпускать топливо»

Белобрицкий считает, что сейчас сотрудники заправок опасаются продавать дизель в емкости из-за многочисленных ограничений и возможных санкций.

«Операторы на АЗС запуганы непонятными ограничениями», — заявил фермер.

По его словам, из-за этого сельхозпроизводителям приходится ездить по заправкам и покупать топливо небольшими партиями — по 100–200 литров, теряя драгоценное время в самый разгар уборочной кампании.

Он подчеркнул, что сейчас аграриям приходится выбирать между соблюдением многочисленных ограничений и необходимостью вовремя убрать урожай.

«Если не убрать урожай вовремя, это почувствуют все»

Белобрицкий уверен, что проблемы с обеспечением сельхозпроизводителей топливом могут сказаться не только на самих фермерах.

«Если мы сейчас вовремя не уберем урожай, значит, все потеряют в покупательной способности, потому что цены на продукты питания вырастут», — считает он.