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Можете выбросить свою пасту с кальцием. Стоматолог рассказал, как вас обманули магазины и аптеки

И как действительно правильно выбрать зубную пасту и щетку

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Правильная забота о зубах сэкономит пару тысяч рублей вашего бюджета | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПравильная забота о зубах сэкономит пару тысяч рублей вашего бюджета | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Правильная забота о зубах сэкономит пару тысяч рублей вашего бюджета

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Стоимость лечения зубов устрашает. Самый эффективный способ избежать этих трат — грамотная профилактика. Но гигиена полости рта заключается не только в чистке зубов дважды в день и покупке пасты из рекламы. Врач-стоматолог Евгения Кузьмина объясняет: зачастую кариес и кровоточивость десен связаны с неправильной щеткой и техникой чистки зубов. Разбираемся, какая щетина действительно прочищает зубы, нужен ли ирригатор и почему кальций в пасте — пустая трата времени.

Какая щетка правильная

Многие уверены, что электрическая или ультразвуковая щетка делает чистку качественнее. Но, как утверждает стоматолог Евгения Кузьмина, техника важнее гаджета.

— Если ты не умеешь пользоваться обычной, то электрической ты тоже прочищать ничего не будешь. Ультразвуковые щетки не всегда лучше обычных — это лишь инструмент, а не панацея, — говорит Евгения.

При выборе зубной щетки нужно ориентироваться на жесткость и густоту щетины. Многие считают, что более жесткая щетка будет лучше прочищать, но, по словам стоматолога, самая универсальная и рабочая форма — мягкая или супермягкая, с большим и плотным количеством ворсинок. За счет плотности она создает ощущение средней жесткости, а наполировочными движениями отлично очищает эмаль.

Важно не только выбрать щетку, но и правильно ей чистить зубы | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВажно не только выбрать щетку, но и правильно ей чистить зубы | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Важно не только выбрать щетку, но и правильно ей чистить зубы

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Менять зубную щетку нужно не по времени, а по ее состоянию.

— Как только она распушилась — пора выбрасывать. Если вы чистите правильно, она будет пушиться быстрее. Я меняю примерно раз в месяц, потому что у меня она сильно разлетается. Но в среднем — каждые три месяца, если вы используете ее аккуратно, — отмечает стоматолог.

Евгения добавляет: «Для людей с чувствительными деснами или тонкой эмалью жесткая щетина может травмировать десневой край и вызвать рецессию. В таких случаях супермягкая щетина — оптимальный выбор».

Но даже идеально подобранная щетка прочищает не всё. Контактные, их еще называют межзубные, поверхности остаются недоступными. Из-за этого там скапливается налет, который приводит к кариесу.

— У зуба пять поверхностей, щетка прочищает только три. Две контактные она не прочищает, поэтому дополнительные средства гигиены — не рекомендация, а необходимость. Если я понимаю, что пациент не дочищает вдоль десны, назначаем монопучковую щетку, зубные нити, ирригатор.

Как правильно чистить зубы

Многие привыкли хаотично водить щеткой влево и вправо, но, как объясняет Евгения, такие движения только травмируют эмаль и десневой край. На деле правильная техника зависит от жесткости щетины.

— Если это щетка средней жесткости, мы делаем выметающие движения — как будто натягиваем десну на зубки. Если щетка мягкая или супермягкая, мы слегка заходим на десну и тоже выметаем, — поясняет стоматолог.

Итак, правильная техника выглядит так: щетку располагают под углом 45 градусов к линии десны, затем выметающими движениями от десны к режущему краю очищают каждый зуб. Жевательные поверхности чистят возвратно-поступательными движениями. Важно не давить слишком сильно, чтобы не стирать эмаль. Чистить зубы следует не менее двух минут — по минуте на каждую челюсть.

При выборе пасты стоит внимательно изучить состав | Источник: Максим Серков / NGS42.RUПри выборе пасты стоит внимательно изучить состав | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

При выборе пасты стоит внимательно изучить состав

Источник:
Максим Серков / NGS42.RU

Какая зубная паста лучшая

Сегодня магазины предлагают огромный ассортимент зубных паст. Они обещают укрепить эмаль, защитить от кариеса и избавить от кровоточивости десен. Евгения Кузьмина советует внимательно читать состав.

— Единственный элемент, который умеет встраиваться в структуру эмали, — это фтор. Кальций встраиваться не может, сколько бы вы его ни ели и ни наносили во время чистки. Поэтому в пасте должны быть фториды — это единственное, что приостанавливает кариес. Также полезны пробиотики — они уменьшают образование налета. А вот ксилит, который сейчас моден, это просто сахарозаменитель, бактерии его не едят, но мы же едим и другую пищу с углеводами, так что ксилит не панацея, — объясняет стоматолог.

Важен и показатель абразивности (RDA). Для взрослых оптимальное значение — около 100 (диапазон 70–120). Детские пасты имеют RDA до 50, они почти не абразивны, но взрослому с таким составом налет не удалить. Слишком высокий абразив (более 120) может истончать эмаль и повышать чувствительность.

— Отбеливающие пасты я не рекомендую, потому что они содержат либо большой абразив, либо кислоты, которые увеличивают чувствительность зубов, — отмечает Евгения.

Стоматолог объясняет, что кровоточивость десен чаще всего вызывает зубной налет и камень. Для уменьшения проблемы достаточно прийти на профессиональную чистку. Пасты, которые обещают волшебный эффект, не устранят истинную причину.

— Пасты с противовоспалительными компонентами (хлоргексидин, ромашка, кора дуба) лишь симптоматически приглушают процесс, но не устраняют причину. Укрепления десен как такового нет — это маркетинг.

Снизить чувствительность зубов помогут только фториды в составе, а не специальные «сенситивные» добавки. Поэтому Евгения советует выбирать в таком случае пасту с высоким содержанием фтора и умеренным абразивом.

И помните: никакая паста и ультрамодная щетка не заменят регулярного визита к стоматологу на профессиональную чистку.

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Анастасия ИльинаАнастасия Ильина
Анастасия Ильина
Редактор
Стоматолог Здоровые зубы Зубная паста Зубная щетка
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