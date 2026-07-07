«Артек» — всё? Куда теперь отправить ребенка вместо Крыма и сколько это стоит

Родители школьников ищут замену лагерям в Крыму Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Сезон детского отдыха в Крыму фактически сорван, а закрытие лагерей разрушило планы школьников на долгожданное лето у моря, заставив родителей срочно искать замену аннулированным путевкам. Пока семьи пытаются вернуть деньги за сгоревшие туры, наши коллеги из MSK1.RU выяснили, где прямо сейчас принимают детей и какие альтернативные варианты отдыха остались.

Куда кроме «Артека»?

Альтернативу крымскому побережью родители сейчас ищут по всей стране. Один из вариантов каникул возле моря — лагеря в Туапсинском районе, где отменен режим ЧС, а детские лагеря готовы принять детей.

«Мы положительно оцениваем готовность лагерей Туапсинского района принимать организованные группы детей, — подчеркнула директор туркомпании „Диал-тур“, руководитель комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова. — В текущей ситуации у системы детского отдыха есть возможность оперативно задействовать эти лагеря и обеспечить детям комфортные и безопасные условия пребывания».

Организованный отдых на море в Крыму — под вопросом Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Краснодарском крае, Татарстане и Ленинградской области еще доступны полноценные трехнедельные программы. Более короткие смены, рассчитанные на 14 дней, предлагают лагеря Нижегородского и Свердловского регионов — там школьников ждут тематические заезды. Свободные места также остаются в Подмосковье.

«В 2026 году дети могут отправиться в разнообразные лагеря, которые предлагают как активный отдых, так и тематические программы, — рассказала начальник отдела привлечения партнеров в сфере детского отдыха компании „Мосгортур“ Евгения Гвоздилина. — Сейчас предлагаются детские лагеря в Московской области и близлежащих регионах, например ЛОК „Власьево“, лагерь „Комок“ или „Дружба“ в Валуево. Дети из столицы в том числе могут отдохнуть рядом с домом в различных городских лагерях дневного пребывания».

Лагеря приготовили разнообразные программы Источник: социальные сети ДОЛ «Радуга»

Эксперты отмечают, что родители часто выбирают для отдыха своих детей лагеря рядом с домом по ряду причин. Первая — близость, когда в случае необходимости можно забрать ребенка в течение нескольких часов. Вторая — безопасность, ведь для многих психологически спокойнее выбирать место, которое находится относительно недалеко от города. Третья причина — привычный климат: такой заезд не связан с нагрузкой на организм и сменой часовых поясов.

Сколько стоит путевка в лагерь

Часто путевки в лагеря стоят несколько дешевле, чем на популярные морские направления.

«В Подмосковье цена путевок варьируется в зависимости от продолжительности заезда. 14-дневные смены стоят около 50–85 тысяч рублей, — подчеркивает Евгения Гвоздилина. — 21-дневные — в среднем 88 тысяч рублей».

Правда, коммерческие лагеря здесь с хорошей инфраструктурой и бассейном обойдутся родителям от 75 до 90 тысяч, а тематические программы — уже 100–120 тысяч.

По стране разброс цен на путевки огромный. Трехнедельный отдых в Краснодарском крае стоит 80–110 тысяч рублей, а в Ленинградской области — от 70 до 120 тысяч (хотя местным положен сертификат на 26 тысяч). Двухнедельные смены в Нижегородской и Свердловской областях обойдутся в 60–70 тысяч рублей. Доступнее всего Татарстан, где за 18 дней просят от 50 до 70 тысяч.

«В Анапе цены на путевки выросли, но в среднем составляют около 82 тысяч рублей за 21 день. Курорт привлекает родителей не только пляжным отдыхом, но и развитой инфраструктурой, включая бассейны и развлекательные программы», — сообщила Евгения Гвоздилина.

«Снижение спроса на 60%»

При этом организованный отдых школьников на море стремительно теряет былую популярность, и родители всё чаще отказываются от поездок на побережье.

«Туроператоры фиксируют снижение спроса на 40–60%, — констатирует Татьяна Иванова. — Во‑первых, тревожность, во‑вторых, выросла стоимость проезда. Железнодорожные билеты подорожали на 15%, авиа — на 20%. В сумме дорога плюс подорожавшая путевка дают очень большую нагрузку на бюджет, поэтому семьи экономят, выбирая ближние лагеря».

Родители предпочитают организовывать отдых у моря самостоятельно Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

К тому же сейчас лагеря предлагают форматы на любой вкус. Кроме привычного спорта и творчества детей учат языкам, в тренде IT-смены с упором на нейросети, математику и инженерию, а также программы, где подросткам помогают выбрать профессию и прокачать лидерство.

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