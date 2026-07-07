В российских школах отменили домашние задания — каким классам повезло?

Решение об отмене домашних заданий приняло Минпросвещения России Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Ученикам первых классов с 1 сентября 2026 года не будут задавать домашние задания в школе. Такое решение приняло Минпросвещения России.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — приводит ТАСС текст документа.

Согласно методическим рекомендациям, домашнее задание в первом классе допускалось, однако введение должно было быть постепенным, а время на выполнение — не более одного часа. Изменения в образовательной программе могут быть направлены на снижение нагрузки на младших школьников и их адаптацию к учебному процессу.

В ближайшие годы российскую систему школьного образования продолжат поэтапно обновлять. Преобразования затронут несколько направлений: оценку поведения учеников, содержание программ, учебники и организацию учебы.