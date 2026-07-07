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Образование В российских школах отменили домашние задания — каким классам повезло?

В российских школах отменили домашние задания — каким классам повезло?

Упражнения на дом исчезнут уже с 1 сентября

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Решение об отмене домашних заданий приняло Минпросвещения России | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUРешение об отмене домашних заданий приняло Минпросвещения России | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Решение об отмене домашних заданий приняло Минпросвещения России

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Ученикам первых классов с 1 сентября 2026 года не будут задавать домашние задания в школе. Такое решение приняло Минпросвещения России.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — приводит ТАСС текст документа.

Согласно методическим рекомендациям, домашнее задание в первом классе допускалось, однако введение должно было быть постепенным, а время на выполнение — не более одного часа. Изменения в образовательной программе могут быть направлены на снижение нагрузки на младших школьников и их адаптацию к учебному процессу.

В ближайшие годы российскую систему школьного образования продолжат поэтапно обновлять. Преобразования затронут несколько направлений: оценку поведения учеников, содержание программ, учебники и организацию учебы.

С 2027/2028 учебного года планируется ввести оценки за поведение по трехуровневой шкале: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Для учителей разработают единые рекомендации по реагированию на нарушения, а при систематических проблемах подключат администрацию.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Образование Первый класс Домашнее задание
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Комментарии
2
Гость
26 минут
О пойду обрадую свою первоклашку будущую как проснется
Гость
27 минут
Хорошее решение, нагрузка у них иногда прям хорошая, устают. Еще дома потом делать.
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Гость
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