Теперь такси подорожает? Водители рассказали, как выживают в условиях дефицита топлива

В последнюю неделю во многих городах водителям всё сложнее найти работающую заправку Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Перебои с топливом в России добавили забот таксистам и владельцам транспортных компаний. Теперь им приходится тратить много времени на поиск заправки с бензином и отдавать за горючее больше денег, из-за чего доходы водителей начали падать. Корреспондент E1.RU Ирина Порозова спросила у игроков рынка, вырастут ли теперь цены на их услуги.

«Если всё затянется до осени — цены будут повышаться»

Одними из первых с топливным кризисом столкнулись таксисты, ведь они много колесят по городу и их автомобилям чаще требуется заправка. В сервисе для заказа такси «Максим» подтвердили, что из-за действующих на многих АЗС ограничений и очередей заправиться стало сложнее.

«Если раньше водитель мог заехать на заправку по пути, практически не отклоняясь от маршрута, сейчас такой возможности часто нет: чтобы заправиться, нужно довезти пассажира, завершить заказ и поехать на нужную АЗС, при этом не всегда понимая, сколько времени может занять заправка», — рассказали в пресс-службе сервиса.

При этом, отмечают в компании, количество поступающих и выполненных заказов за последние две недели практически не изменилось. Отразилась ли ситуация с дефицитом бензина на доходах водителей, представители сервиса ответить затруднились: прошло еще слишком мало времени, чтобы заметить это. Там сказали, что предпосылки для роста цен на поездки есть, но пока ситуация не требует корректировки тарифов.

Похожим мнением поделились в компании «Три десятки», которая оказывает услуги такси и грузоперевозок.

«Часть машин у нас ездят на газу, а те, что на бензине, как и все, испытывают сложности с отсутствием бензина либо простоем в очереди за ним, что не может не сказываться на доходах перевозчиков. Тарифы на услуги сохраняются на прежнем уровне. Сейчас мы наблюдаем за происходящим: если ситуация с топливом будет усложняться, будем реагировать на это. Но надеемся, что это временные трудности», — прокомментировали представители компании.

Пока сервисы такси не торопятся повышать цены Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В транспортной компании «Бережный переезд» тоже ответили, что пока рано говорить о повышении цен на услуги.

— Смотря насколько всё это затянется. Если до осени — то, естественно, цены будут повышаться, но пока мы панику не разводим, — прокомментировал владелец фирмы.

Предприниматель добавил, что водителям приходится перед заказами заранее заправлять машину, чтобы избежать неприятных ситуаций.

В пресс-службе «Яндекс Go» редакции MSK1.RU сообщили, что компания ведет переговоры с сетями АЗС об увеличении лимита топлива для водителей и не отмечает роста стоимости поездок.

— Мы не фиксируем системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом. Однако в ряде городов, где действуют ограничения на отпуск топлива, таксисты проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. Мы понимаем, что это усложняет их работу и сокращает время на линии, поэтому принимаем меры. Ведем переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. А в сервисе для водителей Яндекс Про скоро завершим доработку и дадим водителям актуальную информацию о наличии топлива на конкретных заправках, — отметили в компании.

«У таксиста слезы на глаза наворачивались»

Сами водители говорят, что уже успели адаптироваться к ситуации, хотя колебания стоимости горючего всё равно продолжают расстраивать их. Особенно вкупе с тем фактом, что цены на поездки не выросли вслед за ценниками на АЗС.

«Ехал в такси и выслушивал, как водитель матерится. Бензин по 95 рублей, и то не везде он есть, а стоимость поездок осталась прежней. Очень жалко мужика, у него слезы на глаза наворачивались», — рассказал читатель E1.RU.

— С каждым днем всё сложнее становится. Цены могут за час вырасти. Сейчас, например, 92-й бензин стоит 70 рублей, а вечером на той же самой заправке может быть уже все 80! Есть АЗС, которые находятся на трассе, где много машин, там топливо быстро заканчивается, а есть заправки на окраинах или где-то в незаметном месте, там его на большее время хватает. Многие опытные таксисты знают секретные места, где можно заправиться без очередей, в этом плане нам проще, чем остальным водителям, — поделился с корреспондентом E1.RU водитель эконом-тарифа Бахром.

Пока, по словам Бахрома, цены на поездки значительно не выросли, но он считает, что такая реакция рынка перевозок на происходящее неизбежна.

— Цены такими не останутся, всё равно скоро увеличатся. Это всё учтется, ведь всё зависит от топлива. Машин на линии будет мало, если не все водители смогут заправиться, а потребность в поездках станет больше, — считает он.

Его коллега, водитель премиум-тарифа и автор блога про такси Алишер Абитжонов, наоборот, полагает, что роста цен на поездки ждать не стоит.

— Единственный вариант: когда реально будет нехватка бензина, это спровоцирует рост «кэфа» (коэффициент — это множитель или фиксированная надбавка к базовой стоимости поездки, автоматически применяется алгоритмом во время высокого спроса, чтобы привлечь водителей на линию. — Прим. ред.), — предположил Алишер.

Также он раскрыл несколько секретов, как заправляться без очередей.

— Таксисты быстро адаптировались к ситуации. Я, например, проблем с бензином не чувствую: уже на опыте и знаю, в какое время и на каких заправках он есть. Конечно, чувствуется рост цен, но не так сильно, так как заправляюсь только на федеральных АЗС «Газпром» и «Лукойл». В центре города днем попросту нет бензина, а если и есть, то на заправках огромные очереди и на ожидание уходит 40–60 минут. Мы же заправляемся только рано утром или ночью, — рассказал водитель.