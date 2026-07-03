НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

5 м/c,

зап.

 747мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,93
EUR 88,71
Закрыли кинотеатр
Мама троих погибла в ДТП
Стройка со скоростью лета
Новый путепровод
Здесь был Пушкин
Рыбинское море почернело
Что сейчас со складом WB
Смертельно опасный участок М-8
Афиша на неделю
Криминал Людей пугают блокировкой СБП: в чем дело

Людей пугают блокировкой СБП: в чем дело

Рассказываем, как действовать в подобных случаях

88
Людей пытаются убедить, что пользоваться СБП опасно | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЛюдей пытаются убедить, что пользоваться СБП опасно | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Людей пытаются убедить, что пользоваться СБП опасно

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Мошенники используют новую схему обмана: они пугают россиян тем, что в цепочке их переводов обнаружена подозрительная активность. Из‑за этого, убеждают аферисты, заблокируют доступ к Системе быстрых платежей (СБП), рассказали в пресс‑службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Злоумышленники звонят или пишут жертвам, выдавая себя за сотрудников банков или контролирующих органов. Они утверждают, что из‑за подозрительной активности или технического сбоя доступ к СБП скоро заблокируют. Чтобы «срочно пройти верификацию», человека уговаривают продиктовать код из СМС, установить якобы официальное, а на деле вредоносное приложение либо перевести деньги на «безопасный счет».

В «Мошеловке» призывают не скачивать приложения по просьбе звонящих и не сообщать коды из СМС. В организации подчеркнули, что для работы СБП не нужны дополнительные подтверждения или верификации. Если вам говорят о блокировке счета или переводов, нужно сразу прервать разговор и самостоятельно позвонить в банк по номеру с официального сайта или карты.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник СБП Обман
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
16 минут
Да наряд ли отменят. Не верю😀
Гость
17 минут
Если это надо для общей безопасности - пусть блокируют. Или может еще какой-нибудь шаг добавить для идентификации
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Рекомендуем