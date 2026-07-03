Людей пугают блокировкой СБП: в чем дело

Людей пытаются убедить, что пользоваться СБП опасно Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Мошенники используют новую схему обмана: они пугают россиян тем, что в цепочке их переводов обнаружена подозрительная активность. Из‑за этого, убеждают аферисты, заблокируют доступ к Системе быстрых платежей (СБП), рассказали в пресс‑службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Злоумышленники звонят или пишут жертвам, выдавая себя за сотрудников банков или контролирующих органов. Они утверждают, что из‑за подозрительной активности или технического сбоя доступ к СБП скоро заблокируют. Чтобы «срочно пройти верификацию», человека уговаривают продиктовать код из СМС, установить якобы официальное, а на деле вредоносное приложение либо перевести деньги на «безопасный счет».