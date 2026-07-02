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Город «На это есть ряд причин»: в Ярославской области закрылся кинотеатр

«На это есть ряд причин»: в Ярославской области закрылся кинотеатр

Публикуем заявление властей

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В Угличе снова закрыли кинотеатр «Россия» | Источник: Администрация Угличского округа / vk.comВ Угличе снова закрыли кинотеатр «Россия» | Источник: Администрация Угличского округа / vk.com

В Угличе снова закрыли кинотеатр «Россия»

Источник:

Администрация Угличского округа / vk.com

В Ярославской области закрыли кинотеатр «Россия» — он был единственным в Угличе. Он перестал работать с 1 июля.

«Дом кино „Россия“ временно приостановил свою работу. К сожалению, сейчас так складывается ситуация. Арендатор кинотеатра, Валентин Григорьевич Мишенин принял решение о расторжении договора. На это есть ряд причин, которые в целом повлияли на состояние дел в сфере кинопроката», — прокомментировали в администрации Угличского округа 2 июля.

Кинотеатр «Россия» передавали на правах аренды индивидуальному предпринимателю Валентину Мишенину в 2021-м. Здание со всем оборудованием отдавало Управление муниципального имущества, градостроительства и земельных отношений Администрации. Условие участия в аукционе — сохранение целевого назначения кинотеатра.

«И это условие в случае его нарушения является основанием для расторжения договора аренды. В качестве дополнительных видов деятельности допускается организация работы кафе и торговля сувенирами», — объясняли в 2021-м в администрации.

Среди посетителей кинотеатра были не только жители Углича, но и соседнего Мышкина, в котором кинозал оборудован лишь в местном ДК. Многие жители с огорчением восприняли новость о временном закрытии кинотеатра.

«Мы часто и с большим удовольствием ездили из Мышкина. Очень печальная новость», — поделилась в группе кинотеатра во «Вконтакте» Наталия Афанасьева.

«Как жалко! Очень мне нравится угличский кинотеатр», — написала Дарья Лялина.

«Кинотеатр городу нужен! Единственное место, где с семьёй можно было отдохнуть и насладиться премьерами! Верните кинотеатр», — поддержала Настя Филиппова.

В администрации уточнили, что будут искать решение для продолжения работы кинотеатра.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
3
Гость
2 минуты
Очень надеюсь, что администрация найдёт решение и кинотеатр откроется снова
Гость
3 минуты
Углич — туристический город, и кинотеатр должен быть. Надеюсь, что новый арендатор найдётся быстро. Жители и гости города нуждаются в качественном досуге
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Гость
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