Эпидемия диабета захватила молодых россиян и детей. Что провоцирует болезнь и как сохранить здоровье

Диабет встречается даже у пациентов младше 18 лет и младенцев Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Сахарный диабет «помолодел» в России за последние 10 лет. У граждан до 35 лет его стали диагностировать в два раза чаще. Об этом заявила доцент кафедры эндокринологии и диабетологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета Галина Страхова. Она уточнила, что выявляемость заболевания у молодых составляет только 20%.

«Рост заболеваемости произошел в основном за счет диабета второго типа, который раньше считался болезнью пожилых. Однако сейчас всё больше случаев выявляется у ребят младше 18 лет», — отметила она.

Основатель Фонда борьбы с диабетом Тимур Николаев добавил, что диабет второго типа выявляют даже у младенцев.

«Дети заболевают массово. Сейчас у многих лишний вес. Это скорее семейная проблема. Родители едят что хотят и не следят за тем, чем питается их ребенок», — пояснил Николаев в разговоре с «Известиями».

Болезнь часто развивается бессимптомно или с едва заметными признаками. Так, у пациента появляется легкая усталость, сухость во рту или небольшое увеличение веса. Серьезные последствия в виде отказа почек, потери зрения или ампутации конечностей могут появиться только через десятилетия.

По мнению врачей, «омоложение» диабета связано с распространением ожирения, нездорового питания и недостатком физической активности. В группу риска попадают молодые люди, которые работают в офисе, часто не высыпаются, регулярно испытывают стресс, перекусывают на ходу и пьют сладкие напитки. Чем раньше начинается диабет, тем выше риск тяжелых осложнений, среди которых инфаркты, инсульты, поражения почек и глаз, синдром диабетической стопы.

Как избежать болезни?

Для профилактики диабета второго типа нужно сбалансированно питаться, следить за весом и своим образом жизни.

«Если у человека есть избыточный вес, то снижение массы тела даже на 5–7% и физическая активность 150 минут в неделю уменьшают риск развития диабета на 58%. Это эффективнее, чем медикаментозная профилактика», — советует эндокринолог Светлана Каневская.