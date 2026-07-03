В России отложили ужесточение условий по семейной ипотеке, но кредит проблематично взять уже сейчас. Что происходит

У семей с одним и двумя детьми осталась возможность взять ипотеку под 6% Источник: Алексей Волхонский / Городские медиа

Несколько месяцев эксперты рынка недвижимости обсуждали перспективы изменения условий по семейной ипотеке. Вступить в силу они должны были с 1 июля 2026 года, но срок решили сдвинуть.

«Пока условия остаются прежними. На площадке правительства со всеми заинтересованными ведомствами прорабатываем различные варианты. Наша задача — повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию.

Важно принять очень взвешенное решение. А также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы», — сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин

При этом в Минфине уточнили, что решение об изменении условий программы будет принято не раньше 1 октября 2026 года . О том, какую возможность это дает покупателям и застройщикам, вырастет ли сейчас число сделок, какие изменения в итоге могут внести и что в ипотечном сегменте всё же поменялось с 1 июля, E1.RU рассказали эксперты.

Россияне побегут за семейной ипотекой?

В начале года условия по семейной ипотеке уже ужесточали: с 1 февраля оба супруга выступают созаемщиками и не могут купить по квартире на каждого, используя льготную программу, как это было раньше. Перед вступлением этого правила в силу в стране заметно подскочили объемы выдачи семейной ипотеки, а потом так же заметно упали.

Не исключено, что и сейчас перспектива повышения ставок мотивирует большее число потенциальных заемщиков всё же оформить ипотеку.

«Минстрой РФ, кажется, понял, что у рынка первичной недвижимости сейчас остался только один стимул и драйвер для продаж — ожидания людей по ухудшению доступности жилья для покупки. И в последние несколько лет тут всё заработало по канонам классического маркетинга: государство анонсирует очередное ужесточение условий по льготным программам и затем дает застройщикам несколько месяцев на сбор урожая из покупателей, стремящихся успеть в последний вагон », — говорит Никита Словиковский, основатель агентства недвижимости «Драже».

Рынок снова обрел очередной «последний вагон», в который нужно успеть заскочить. Никита Словиковский основатель агентства недвижимости «Драже»

При этом эксперт отмечает, что в текущей ситуации «последний вагон» вряд ли сработает так же эффективно, как это было прежде. Дело в количестве потенциальных заемщиков, подходящих под программу, — их осталось уже не так много.

«Из рынка таким способом выжимали продажи с 2024 года. Все, кто мог и хотел купить под инвест, купили. Для себя, для ребенка — тоже купили. Текущее " акционное предложение " от государства, безусловно, подтолкнет к покупке тех, у кого возможности к покупке появились в последние полгода. Но таких людей едва ли будет много», — считает Никита Словиковский.

В аналитическом центре «Объектив» рассказали, сколько сделок по договорам долевого участия и договорам купли-продажи зарегистрировано в Екатеринбурге с начала года Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Эксперт также предположил, как может измениться ситуация с продажами на рынке новостроек. По его оптимистичному прогнозу, среднее число сделок в месяц для Екатеринбурга будет держаться на уровне 2 тысяч, а в сентябре, перед самым ужесточением, может подняться до уровня 2,5–3 тысяч. Сейчас в среднем в месяц фиксируют в районе 1,5 тысяч сделок.

Это нельзя будет назвать ажиотажем. Скорее «всплеском активности». Карманы застройщикам не набьет, но штаны поддержит. Никита Словиковский основатель агентства недвижимости «Драже»

Еще один эксперт рынка недвижимости — основатель и гендиректор Aleka Group Александр Матофаев — назвал отказ от изменения условий по семейной ипотеке с 1 июля взвешенным решением, которое пойдет отрасли на пользу.

«Спрос в недвижимости всегда держится на двух вещах — доходах людей и ощущении стабильности. Человек принимает решение о покупке жилья тогда, когда уверен, что справится с длинным финансовым обязательством. Любая турбулентность эту уверенность снижает, и рынок сразу это чувствует. Поэтому ключевая задача сейчас — не просто сохранить программы, а сделать их более адресными. Чтобы поддержка действительно помогала людям решать жилищный вопрос, а отрасли — оставаться устойчивой и развиваться не только в столице, но и в регионах», — отмечает эксперт.

Рынку сейчас важно не столько резкое обновление правил, сколько предсказуемость и время на адаптацию: и для людей, и для банков, и для застройщиков. Александр Матофаев основатель и гендиректор Aleka Group

Как изменится семейная ипотека осенью?

Официальных заявлений о судьбе программы пока не было, однако «Известия» публиковали данные из проекта правил, к которым получили доступ. Издание отмечало, что достоверность документа им подтвердили два источника в банковской сфере.

Основные пункты такие:

Дифференцированные ставки. Они будут зависеть от количества детей: один ребенок — 10%, двое детей — 8%, трое — 6%, четверо — 4%, пять и больше — 2% . Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области ставки для заемщиков каждой из категорий будут выше на 2%. При рождении детей после оформления ипотеки ставка будет пересчитываться.

Льготная ставка в 6% останется для тех заемщиков, кто внесет сразу половину стоимости квартиры . В этом случае не будут влиять ни количество детей, ни регион.

Для семей, в которых трое детей и больше, с 1 октября условия по льготной ипотеке в целом станут выгоднее Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Размер кредита. Ипотечный лимит тоже изменят. В столичных регионах по семейной ипотеке можно будет взять не более 12 миллионов рублей для семей с одним ребенком, до 15 миллионов — для семей с двумя детьми и до 18 миллионов — для семей с тремя и более детьми. В остальных регионах лимиты составят пропорционально 6, 8 и 10 миллионов рублей. При этом максимальный размер кредита не будет учитывать величину первоначального взноса.

Срок кредита. Семейную ипотеку будут выдавать только на 15 лет . После этого ставку будут поднимать до ключевой и прибавлять к ней еще 2%, если куплена квартира, и 2,5% для сегмента индивидуального жилищного строительства.

Что меняется уже сейчас?

Хоть обновление условий по семейной программе и отложили, важное изменение, касающееся в целом получения ипотеки, уже начало действовать. Еще с 1 апреля банки стали строже оценивать платежеспособность заемщиков, а теперь добавили еще и «санкции» к тем, кто не может подтвердить доход официально. В итоге объем одобрений, который и так снижается, продолжит уменьшаться.

«С 1 июля 2026 года для неподтвержденных доходов вводится еще и понижающий коэффициент 10% с привязкой к региональному уровню доходов. Это делает скоринг более консервативным и сокращает число заемщиков, которые проходят по требованиям банка.

Практический эффект будет двойным: часть заявок получит отказ, а часть — меньшую сумму одобрения, из-за чего сделка может не состояться. Поэтому одобряемость ипотеки, особенно в сегменте заемщиков с неподтвержденными доходами и высокой долговой нагрузкой, действительно будет снижаться — соответственно, данное ужесточение приведет к сокращению числа ипотечных сделок», — говорит Татьяна Кацер, руководитель отдела ипотеки федеральной компании «Этажи» в Екатеринбурге.

Планируете брать семейную ипотеку в ближайшее время? Уже оформил(-а) эту ипотеку Да, с 1 октября условия станут хуже Подожду новых правил, так мне будет выгоднее Не подхожу под семейную ипотеку, но хочу посмотреть результаты