Роналду наконец-то забил в плей-офф и чуть было не проиграл. Как прошли матчи на ЧМ-2026

Роналду забил гол с пенальти хорватам Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу подходит к концу 1/16 финала. Состоялись очередные три игры — осталось столько же. Сыграли Испания — Австрия, Португалия — Хорватия, Швейцария — Алжир. В одном из этих матчей все решило касание футболиста на 103-й минуте матча, что не позволило перевести игру в дополнительное время. А еще наконец-то Криштиану Роналду забил своей первый гол в плей-офф ЧМ. Для него это уже шестой турнир и всё никак не получалось. Подробнее — в нашем обзоре.

Испанцы без проблем прошли австрийцев

Сборная Испании является одним из фаворитов турнира. Два года назад команда выиграла чемпионат Европы, а кубок мира брала в 2010 году. За это время уже сменилось поколение, появились новые звезды и перспективные игроки. Одним из таких является полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, которому всего 18 лет. На турнире он забил один гол — Саудовской Аравии. В матче против Австрии действовал активно на правом фланге.

Острые моменты появились во второй половине первого тайма — после водопоя. Как раз после подачи Ямаля испанцы забили гол. Сделал это левый защитник Марк Кукурелья. Он мощно пробил по пустым воротам, после того как подачу отбил Александр Шлагер. Гол отменили из-за фола со стороны испанцев на вратаре Австрии. В другой атаке Шлагер отбил удар нападающего Микеля Ойарсабаля.

Всё тот же Ойарсабаль забил на 36-й минуте. Кукурелья прострелил с левого фланга, нападающий был в центре совершенно один и покатил мяч в дальний угол.

У Ямаля тоже был опасный момент. Алекс Баэна в добавленное время пробил в перекладину со штрафного. Мяч отскочил к вингеру «Барселону», он пробил, спас вратарь.

Педро Порро забил один из голов Источник: Fifa.com

Первый тайм прошел под полным преимуществом сборной Испании. Поначалу они боролись за контроль с австрийцами, а уже затем оформили его полностью. Появились подходы к воротам, затем опасные моменты, а потом уже гол. У австрийцев ничего не получалось. Особенно выходы из обороны и атаки.

Испанцы быстро прессинговали и возвращали себе мяч. В большей степени игра проходила на половине поля сборной Австрии. Возле штрафной площадки испанцев намного реже. Как итог — один забитый мяч, уверенная игра испанцев и крайне вялая австрийцев.

Во втором тайме ход игры не изменился. Австрийцам приходилось больше защищаться и думать, как не пропустить второй, чем атаковать и надеяться сравнять счет. Обводить, убегать на скорости футболистам сборной Австрии не удавалось. Тезис «у них всё было плохо» подтверждался не только качеством игры, но и статистикой. Во втором тайме xG (ожидаемые голы) составлял 0,03.

В этом матче центральной фигурой не был Ламин Ямаль, исключительно через которого шла бы игра испанцев. Он активно участвовал в атаках на своем правом фланге, заходил в штрафную, бил. Когда надо, пасовал партнерам по команде.

Второй гол футболисты сборной Испании забили на 66-й минуте. Хорошо разыграли на левом фланге испанцы. Алекс Баэна сделал мягкий навес внутри штрафной площадки в центр, куда прибежал Педро Порро и пробил головой. Вратарь ничего не смог сделать.

Добил австрийцев всё тот же Ойарсабаль. На 89-й минуте он сделал счет 3:0. Уверенная победа сборной Испании. После этого футболисты отправились ждать своего соперника по 1/8 финала.

Испанцы вышли в 1/8 финала Источник: Fifa.com

Роналду забил первый гол в плей-офф за всё время, а хорваты чуть было не перевели матч в овертайм

В следующем матче встречались сборные Португалии и Хорватии. Они между собой решали, кто в следующем раунде встретится с испанцами. В первом тайме хорваты играли медленно, безыдейно, мало двигались. Португальцы хорошо прессинговали. Команды ушли на перерыв без забитых голов.

Во втором тайме всё поменялось. Он вышел явно интереснее и уже точно драматичнее, чем первая половина игры.

Ренату Вейга заработал пенальти и невольно поучаствовал в забитом голе хорватов в самой концовке игры. Ниже — разбор моментов Источник: Fifa.com

Футболисты сборной Португалии пропустили первыми. Это произошло на 53-й минуте. Забил Иван Перишич.

Португальцы могли быстро отыграться. На 60-й минуте Криштиану Роналду технично обработал мяч в штрафной площади соперника и вторым касанием отправил мяч в ворота. Гол отменили из-за офсайда.

Второй шанс ему предоставили спустя семь минут. Судья Эспен Эскос после просмотра VAR назначил пенальти: бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич во время углового крепко держал Ренату Вейгу и повалил его в своей штрафной. Криштиану Роналду уверенно забил. Это его первый гол в плей-офф на чемпионатах мира. А он играет на мундиалях с 2006 года.

Игра своих футболистов не устраивала главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса. Поэтому еще до пенальти он поменял сразу четырех игроков.

Хорваты празднуют забитый гол Источник: Fifa.com

От этого моментов у ворот португальцев меньше не стало. Хорваты атаковали остро и опасно. В этом плане преимущество у них было больше, чем у португальцев. У них на 81-й минуте отменили гол — снова офсайд. Второй для них. В тот же момент Мартинес сделал, казалось бы, до этого невозможное — поменял Криштиану Роналду.

Чем ближе матч катился к 90-й минуте, тем еще больше становилось напряжения, где одна ошибка могла всё изменить. Команды играли осторожно, не шли активно вперед, предпочитали спокойный перекат до ворот соперника. Хорваты сначала в этом плане казались предпочтительнее. Им несколько раз удалось опасно пробить. Затем инициатива перешла к португальцам. Они больше владели мячом, а на 94-й минуте Рафаэл Леау навесил с левого фланга. Вышедший на замену Гонсало Рамуш прыгнул выше всех и пробил головой. Так счет стал 2:1.

У хорватов было еще пять-шесть минут, чтобы сравнять счет. Они, вполне ожидаемо, пошли в атаку.

И на 103-й минуте (сыграли еще больше, чем добавил судья) забил Йошко Гвардиол. Хорваты навесили в штрафную, выше всех выпрыгнул Игор Матанович, затем мяч коснулся защитника портагульцев Вейги, после оказался в ногах бывшего полузащитника «Спартака» Марио Пашалича, который отдал голевой пас на Гвардиола. При этом Пашалич находился в явном офсайде. Судья сначала засчитал гол. Потом его позвали посмотреть момент на видео.

Выяснилось, что в момент прыжка Матановича в мяче сработал датчик касания — он задел его головой, пускай даже и слабо, тем не менее это считается пасом, и так меняется сама суть игрового эпизода. Пускай дальше мяч задел голову Вейги, это посчитали как случайное действие, ненамеренное. Так решил судья после просмотра видеоповтора.

В итоге гол отменили. Момент разбирали очень долго. Поэтому с учетом этого футболисты сыграли вместо 10 добавленных минут 19. Португальцы отстояли победный счет и вышли в 1/8 финала, где сыграют со сборной Испанией.

Швейцария спокойно победила Алжир

Сборная Швейцарии уверенно обыграла Алжир. Хватило двух голов. Первый забили в самом начале матча — на десятой минуте после передачи это сделал Бреэль Эмболо. Второй алжирцы пропустили на 46-й минуте — хорошо пробил Дан Ндойе. Моменты у сборной Алжира тоже были, но они их не реализовали.

Бреэль Эмболо забивает гол Источник: Fifa.com