Заставят ли всех переходить на цифровой рубль? В ЦБ дали окончательный ответ

Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

С 1 сентября Банк России начнет широкое использование цифрового рубля. Переход на новую форму денег для всех граждан будет полностью добровольным, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе. По ее словам, прослеживаемость таких операций будет такой же, как и для безналичных счетов.

Цифровой рубль — это не новая валюта, а дополнительная форма существования национальных денег. Он представляет собой уникальный цифровой код, который хранится на специальной платформе Банка России. Один такой знак всегда равен одному наличному и одному безналичному, обменного курса между ними нет.

«Уверяю вас, у вас будет выбор, пользоваться или не пользоваться цифровым рублем. Действительно, миф, страшилка, что сейчас всех бюджетников, пенсионеров будут заставлять получать зарплаты, пенсии в цифровых рублях. Ну это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии, в наличных, на безналичный счет в банке или на цифровой рубль. У нас нет задачи сделать так, чтобы было больше цифровых рублей», — объяснила Набиуллина в разговоре с «Вестями».

По ее словам, задача ЦБ — сделать так, чтобы цифровой рубль был выгоден и для граждан, и для бизнеса и использовался там, где он будет востребован.

Над проектом цифрового рубля работают с 2021 года. Подробнее о том, зачем нужна новая система и как она будет работать, рассказали в отдельном материале.