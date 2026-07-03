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Город В Ярославской области ввели особый противопожарный режим — что запрещено делать

В Ярославской области ввели особый противопожарный режим — что запрещено делать

Стоит учитывать эти ограничения во время отдыха на природе

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В Ярославской области ввели особый противопожарный режим | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области ввели особый противопожарный режим | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ввели особый противопожарный режим

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ввели особый противопожарный режим. В региональном РСЧС уточнили, что ограничения будут действовать со 2 июля в течение 21 дня.

В это время запрещено сжигать траву, мусор, выжигать сухую травянистую растительность, стерни, пожнивные остатки и другие горючие материалы. Также нельзя разводить костры и использовать открытый огонь.

«Соблюдайте правила пожарной безопасности! Телефон экстренных служб 112», — уточнили в РСЧС.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что сухая и жаркая погода в большинстве округов влечет за собой высокий, пятый класс пожарной опасности.

«В этот период усилены меры мониторинга и профилактики. Почти 100% лесного фонда находится под круглосуточным видеонаблюдением, организовано патрулирование лесных массивов, проводятся противопожарные мероприятия. Особое внимание уделяем местам массового пребывания людей. Однако главной причиной возгораний остается человеческий фактор. Призываю жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности», — заявил глава региона.

Напомним, в июле 2025 года в Ярославской области сократили список запретов, действовавших во время особого противопожарного режима. Например, из перечня ограничений убрали пункт о посещении лесов. Раньше жителям региона было запрещено ходить за грибами и ягодами во время особого противопожарного режима.

За нарушение запретов в период действия особого противопожарного режима штрафы для граждан составляют от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Иногда предусмотрена уголовная ответственность.

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Алина Сардекова
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Комментарии
19
Гость
15 минут
Главное — помнить про номер 112 и не рисковать. Берегите себя и природу Ярославской области!
Гость
15 минут
Принято! Будем соблюдать правила и беречь наш регион. Лес — это богатство, которое нужно защищать.
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