Для водителей ограничат выплаты за ДТП: в какую сумму придется укладывать ремонт

Раньше суды вставали на сторону водителей и разрешали компенсировать все расходы Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Госдума в ближайшее время может зафиксировать потолок выплат по ОСАГО на уровне 400 тысяч рублей. Речь идет о сумме компенсации в случае, когда страховщик не может обеспечить проведение восстановительного ремонта. Объясняем, как это скажется на водителях.

Согласно закону «Об ОСАГО», максимальная страховая выплата за поврежденное имущество на каждого пострадавшего составляет 400 тысяч рублей. Однако из-за длительной процедуры ремонта по ОСАГО и подорожания запчастей всё чаще стали возникать ситуации, когда установленный лимит превышается. Суды разрешают потерпевшим самостоятельно отремонтировать авто и потребовать со страховщика полное возмещение ущерба.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подтвердили, что за последние несколько лет сложилась практика, когда автомобилисты по решениям судов получали компенсацию в 1 млн рублей и более. В связи с этим в России планируют принять законопроект об установлении предельного потолка имущественных выплат в ОСАГО на уровне 400 тысяч рублей до завершения весенней сессии. Об этом «Интерфаксу» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Практика показывает, что суды далеко не всегда принимают решение, обязывающее страховщика выплатить компенсацию сверх лимита. Нередко они оперируют именно положениям закона „Об ОСАГО“, в котором установлен предел компенсаций. Тем не менее раз Конституционный суд предписал законодателям изменить ряд положений этого закона, парламентарии обязаны выполнить это указание», — сообщил «Известиям» адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто добавил, что законопроект не меняет радикально законодательство, а лишь конкретизирует нормы и правила уже действующего лимита.

Как изменения скажутся на ремонте после ДТП?

Сложившийся порядок для пострадавших в ДТП был единственной возможностью получить адекватную сумму на восстановление авто. Теперь же водители ее лишатся, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«В последние годы доля компенсаций в виде направлений в техцентр ничтожно мала. Это связано с тем, что автосервисы просто не могут отремонтировать машину по страховым расценкам: практика показывает, что и „официальная“ стоимость работ и „официальные“ цены на детали имеют мало общего с реальным положением дел», — отметил он в разговоре с «Известиями».

Более того, рост цен на детали и трудности с соблюдением установленных сроков не позволят автовладельцам получить качественный ремонт машины за счет страховой.