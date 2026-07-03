Вслед за бензином стали скупать гречку? Почему именно эта крупа стала символом продуктовой тревоги в России

Самый российский продукт Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Жители южных регионов постят в социальных сетях фото пустых полок с гречкой в магазинах. При этом никакого массового дефицита других товаров пока не наблюдается: сахар, соль, туалетная бумага, спички (в общем, «набор судного дня», который скупали, например, в ковид) остаются в продаже.

Казалось бы, если речь идет о перебоях с поставками, проблемы должны затронуть сразу несколько категорий товаров. Однако пока исчезает только один продукт — тот самый, который уже много лет остается главным символом потребительской тревоги в России.

Совпадение? Очередной рыночный цикл? Или кто-то снова научился зарабатывать на массовых страхах покупателей? Эксперты MSK1.RU объясняют, что тут совпало всё сразу.

«Так это уже не первый раз»

Экономист Андрей Бунич, председатель Союза предпринимателей и арендаторов России напоминает: подобные истории повторяются постоянно. То гречка с полок магазинов вдруг пропадет, то сахар и соль, то растительное масло.

«Не исключено, что производители или те, кто занимается оптовой торговлей, могут способствовать распространению такого ажиотажа, чтобы сбывать товар дороже и в больших количествах», — говорит эксперт, напоминая, что в таком случае должна подключаться ФАС.

По словам эксперта, схема давно известна. Когда возникает общий информационный фон тревоги, сразу же появляются желающие заработать на повышенном спросе. Точно так же, как сейчас происходит на топливном рынке.

Эксперт подчеркивает: иногда даже локальные перебои способны запустить цепную реакцию. Стоит покупателям увидеть пустую полку с одним товаром, как возникает вопрос: а вдруг завтра исчезнет что-то еще? Именно этот психологический эффект способен многократно усиливать первоначальный дефицит.

Пустая полка работает сильнее любых новостей

«Если люди видят, что где-то чего-то не хватает, создание новой волны уже проходит гораздо легче. От одного товара это может перейти к другому», — объясняет эксперт. То есть стоит нескольким людям начать закупаться впрок — остальные начинают повторять их поведение. И так формируется так называемый «эффект снежного кома».

Подобное поведение, по словам Бунича, подпитывают сразу несколько факторов. Потребители постоянно слышат об инфляции, росте цен, изменениях курсов валют, проблемах на отдельных рынках. В результате у людей и возникает неизбежный вопрос: что делать с деньгами? Именно такие инфляционные ожидания, считает Бунич, становятся благоприятной почвой для возникновения локальных паник.

Можно ли было избежать новой волны?

Андрей Бунич убежден: современные технологии позволяют заранее видеть потенциальные проблемы. По его словам, государственные системы мониторинга способны достаточно точно прогнозировать спрос и возможные перебои.

«Если возникает нехватка, ее можно купировать заранее — увеличить поставки, стимулировать производителей», — считает эксперт. Главная задача государства, по его мнению, — во что бы то ни стало не допустить развития паники. Потому что после того как слухи начинают распространяться среди покупателей, остановить процесс становится значительно сложнее.

При этом гречка вовсе не идеальный продукт для запасов, говорит MSK1.RU профессор, доктор экономических наук Леонид Холод, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России. По его словам, гречка вовсе не обладает какой-то особенной питательной ценностью по сравнению с другими крупами. Тем не менее именно она год за годом становится главным символом продуктовой паники.

Холод вспоминает, что во время одного из прошлых ажиотажей пожилая женщина запасла дома 150 килограммов. Но логика подобных покупок редко бывает рациональной. Реакция срабатывает инстинктивная, а не рассудочная: если человеку кажется, что завтра станет хуже, сегодня он начинает покупать больше, говорит Холод.

Правда, такое поведение не чисто российское. В ковид, скажем, американцы массово скупали три товара: мясо, яйца и туалетную бумагу. Во Франции и Италии покупатели также стремительно опустошали супермаркеты, опасаясь жестких ограничений, вспоминает Леонид Холод.

Эксперты MSK1.RU сходятся в одном: ни в коем случае нельзя поддаваться потребительской панике! Ведь в подобных ситуациях ажиотаж нередко становится причиной дефицита гораздо чаще, чем сам дефицит становится причиной ажиотажа.