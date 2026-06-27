Не уступил дорогу: в Ярославской области погиб мотоциклист

ГИБДД опубликовали запись с сотрудником с места ДТП Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области

В ночь на 27 июня в Ярославской области насмерть сбили мотоциклиста. Авария произошла в 00:43 на Костромском шоссе в районе дома № 6 поселка Великий.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 49-летний водитель за рулем NISSAN Almera не уступил дорогу мотоциклу Reser.

«При повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Reser, движущемуся в попутном направлении, в результате чего произошло столкновение», — уточнили в ведомстве.

32-летний мотоциклист погиб на месте ДТП, скорая констатировала его смерть.

В соцсетях ярославцы поспорили о том, кто виноват в случившемся.

«Чё-то не понятно. Как водитель при повороте налево не уступил моцику дорогу в попутном направлении. А как тогда поворачивать налево? Смотреть, чтоб тебя слева не обогнали. Да ещё на повороте», — задается вопросами Михаил Прохоров.

«Попутное направление — это то, куда поворачивал авто, мото ехал прямо, авто должен был уступить при повороте на попутное направление, а он этого не сделал. В итоге сшиб мото. А еще пишут, что мото гоняют, а вот опять водитель какой-то на дорогу не смотрит», — возмущается Виктория Короткова.