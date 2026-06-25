Беспилотники ударили по Крыму: среди погибших есть ребенок

Нескольким людям понадобилась медицинская помощь Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

В результате ночных атак в двух районах Крыма погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Это большое горе. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, разделяю вашу скорбь и боль. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал Аксенов.

Удары произошли в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе. Власти республики окажут пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также призвал жителей проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Помимо этого временные ограничения электроснабжения ввели в Севастополе для недопущения аварии во всей энергосистеме, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он предупреждал, что ранее подачу электричества уже нарушала атака ВСУ, но в большинстве жилых домов уже все почти восстановили.

По его словам, поскольку решение об ограничении принял системный оператор, точного графика пока нет, а отключения будут производить точечно. Губернатор уточнил, что после поступления команды электроснабжение восстановят в полном объеме.