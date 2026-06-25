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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники ударили по Крыму: среди погибших есть ребенок

Беспилотники ударили по Крыму: среди погибших есть ребенок

Глава республики раскрыл подробности об атаке дронов

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Нескольким людям понадобилась медицинская помощь | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUНескольким людям понадобилась медицинская помощь | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Нескольким людям понадобилась медицинская помощь

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

В результате ночных атак в двух районах Крыма погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Это большое горе. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, разделяю вашу скорбь и боль. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал Аксенов.

Удары произошли в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе. Власти республики окажут пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также призвал жителей проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Помимо этого временные ограничения электроснабжения ввели в Севастополе для недопущения аварии во всей энергосистеме, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он предупреждал, что ранее подачу электричества уже нарушала атака ВСУ, но в большинстве жилых домов уже все почти восстановили. 

По его словам, поскольку решение об ограничении принял системный оператор, точного графика пока нет, а отключения будут производить точечно. Губернатор уточнил, что после поступления команды электроснабжение восстановят в полном объеме.

Всего средства ПВО уничтожили 269 беспилотников над территорией России за ночь, сообщили в Минобороны РФ. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

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Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
5
Гость
37 минут
Мы побеждаем?
Гость
2 минуты
Какое горе, ребенок погиб. Сил родным.
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Гость
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