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Происшествия Разрушены дома, объявлена угроза цунами: в Венесуэле и Японии произошло сильное землетрясение — видео

Разрушены дома, объявлена угроза цунами: в Венесуэле и Японии произошло сильное землетрясение — видео

Подземные толчки достигли семи баллов

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Из-за толчков частично разрушены здания | Источник: Vperiodistar / XИз-за толчков частично разрушены здания | Источник: Vperiodistar / X

Из-за толчков частично разрушены здания

Источник:

Vperiodistar / X

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг залегал на глубине 13 км. Эпицентр — в 60 километрах от города Валенсия с населением около 1,6 млн человек. Землетрясение почувствовали также на соседних островах — Арубе, Кюрасао и в Гайане.

Во время подземных толчков частично разрушились жилые многоэтажки в столице Каракасе. Власти объявили угрозу цунами для Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

Землетрясение в Венесуэле

Источник:

Vperiodistar / X

Также землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 50 км.

После подземного толчка была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение сняли. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

При канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити начал работу экстренный штаб по сбору и анализу информации о землетрясении и его последствиях. Также сообщается, что местные энергетические компании сейчас проверяют, не вызвал ли удар стихии каких-либо нештатных ситуаций на местных атомных объектах.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Цунами Япония Венесуэла Землетрясение
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