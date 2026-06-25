Разрушены дома, объявлена угроза цунами: в Венесуэле и Японии произошло сильное землетрясение — видео

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг залегал на глубине 13 км. Эпицентр — в 60 километрах от города Валенсия с населением около 1,6 млн человек. Землетрясение почувствовали также на соседних островах — Арубе, Кюрасао и в Гайане.
Во время подземных толчков частично разрушились жилые многоэтажки в столице Каракасе. Власти объявили угрозу цунами для Пуэрто-Рико и Виргинских островов.
Также землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 50 км.
После подземного толчка была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение сняли. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
При канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити начал работу экстренный штаб по сбору и анализу информации о землетрясении и его последствиях. Также сообщается, что местные энергетические компании сейчас проверяют, не вызвал ли удар стихии каких-либо нештатных ситуаций на местных атомных объектах.