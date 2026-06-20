Погибли четыре человека: автобус с туристами разбился в Турции — видео с места ЧП

Туристический автобус попал в ДТП в Турции. Погибли четыре человека. Об этом сообщает портал Antalya Hakkında.
«Микроавтобус, перевозивший туристов, потерял управление и съехал в обрыв. В результате аварии четыре человека погибли, 16 получили ранения», — сообщает издание.
Авария произошла в турецкой провинции Испарта. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус вылетел с дороги и перевернулся.
На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция. Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Остается неизвестно, были ли среди туристов россияне. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Это уже не первый случай ДТП с туристами. Ранее похожая авария произошла в районе Сарайкёй провинции Денизли. В результате ДТП погибли 8 человек, еще 33 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших туристов — россиянка.
По информации газеты Bir Gün, автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту Измир — Анталья, врезался в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли — Айдын. После этого транспортное средство вспыхнуло.