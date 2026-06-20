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Происшествия Погибли четыре человека: автобус с туристами разбился в Турции — видео с места ЧП

Погибли четыре человека: автобус с туристами разбился в Турции — видео с места ЧП

Еще 16 человек получили травмы

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На месте ЧП работают экстренные службы | Источник: Antalya HakkındaНа месте ЧП работают экстренные службы | Источник: Antalya Hakkında

На месте ЧП работают экстренные службы

Источник:

Antalya Hakkında

Туристический автобус попал в ДТП в Турции. Погибли четыре человека. Об этом сообщает портал Antalya Hakkında.

«Микроавтобус, перевозивший туристов, потерял управление и съехал в обрыв. В результате аварии четыре человека погибли, 16 получили ранения», — сообщает издание.

Авария произошла в турецкой провинции Испарта. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус вылетел с дороги и перевернулся.

Источник:

Antalya Hakkında

На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция. Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Остается неизвестно, были ли среди туристов россияне. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Это уже не первый случай ДТП с туристами. Ранее похожая авария произошла в районе Сарайкёй провинции Денизли. В результате ДТП погибли 8 человек, еще 33 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших туристов — россиянка.

По информации газеты Bir Gün, автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту Измир — Анталья, врезался в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли — Айдын. После этого транспортное средство вспыхнуло.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Турист Автобус Турция
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