Дирижера Владимира Спивакова срочно госпитализировали — что случилось

Народному артисту СССР 81 год Источник: Vladimir Spivakov / Telegram

Российского дирижера, Народного артиста СССР Владимира Спивакова экстренно направили в одну из клиник Москвы. Об этом сообщил митрополит Иларион (Алфеев).

«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу», — написал в своем Telegram-канале митрополит Иларион.

Московский международный Дом музыки отменил намеченный на 21 июня совместный концерт Владимира Спивакова, Алисы Фрейндлих и камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Об этом говорится на сайте организации.

Обновлено в 01:15 мск. Инсульт у Владимира Спивакова не подтвердился. Об этом написал в своем Telegram-канале митрополит Иларион. Он уточнил, что дирижер продолжает находиться в больнице.