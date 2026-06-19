Дирижера Владимира Спивакова срочно госпитализировали — что случилось

Российского дирижера, Народного артиста СССР Владимира Спивакова экстренно направили в одну из клиник Москвы. Об этом сообщил митрополит Иларион (Алфеев).
«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу», — написал в своем Telegram-канале митрополит Иларион.
Московский международный Дом музыки отменил намеченный на 21 июня совместный концерт Владимира Спивакова, Алисы Фрейндлих и камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Об этом говорится на сайте организации.
Обновлено в 01:15 мск. Инсульт у Владимира Спивакова не подтвердился. Об этом написал в своем Telegram-канале митрополит Иларион. Он уточнил, что дирижер продолжает находиться в больнице.
Владимир Спиваков родился в 1944 году. Он стал первым советским дирижером, удачно выступавшим на Западе еще в эпоху «железного занавеса». Его интерпретации произведений Чайковского, Рахманинова и других русских композиторов завоевали признание как в России, так и за рубежом. Спиваков — лауреат Государственной премии СССР, заслуженный артист РСФСР, а также кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» и Почета.