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Происшествия Дирижера Владимира Спивакова срочно госпитализировали — что случилось

Дирижера Владимира Спивакова срочно госпитализировали — что случилось

Ближайшие концерты музыканта-виртуоза перенесли

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Народному артисту СССР 81 год | Источник: Vladimir Spivakov / TelegramНародному артисту СССР 81 год | Источник: Vladimir Spivakov / Telegram

Народному артисту СССР 81 год

Источник:

Vladimir Spivakov / Telegram

Российского дирижера, Народного артиста СССР Владимира Спивакова экстренно направили в одну из клиник Москвы. Об этом сообщил митрополит Иларион (Алфеев).

«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу», — написал в своем Telegram-канале митрополит Иларион.

Московский международный Дом музыки отменил намеченный на 21 июня совместный концерт Владимира Спивакова, Алисы Фрейндлих и камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Об этом говорится на сайте организации.

Обновлено в 01:15 мск. Инсульт у Владимира Спивакова не подтвердился. Об этом написал в своем Telegram-канале митрополит Иларион. Он уточнил, что дирижер продолжает находиться в больнице.

Владимир Спиваков родился в 1944 году. Он стал первым советским дирижером, удачно выступавшим на Западе еще в эпоху «железного занавеса». Его интерпретации произведений Чайковского, Рахманинова и других русских композиторов завоевали признание как в России, так и за рубежом. Спиваков — лауреат Государственной премии СССР, заслуженный артист РСФСР, а также кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» и Почета.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Спиваков Дирижер Музыкант Инсульт Лечение
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