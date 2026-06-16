Жительница Москвы пострадала при налете БПЛА на Ярославскую область

Жительница Москвы пострадала во время атаки БПЛА Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

16 июня жительница Москвы пострадала при атаке БПЛА на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Все случилось в Некоузском районе.

«На регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. К сожалению, в результате атаки в Некоузском округе пострадала жительница города Москвы. Она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

Напомним, утром сперва была объявлена ракетная опасность, затем угроза беспилотников. В регионе дважды включали сирены: в 7:00 и 9:00. Традиционно вводились ограничения на авиарейсы, а также временно перекрывалась трасса М-8 «Холмогоры».

«Совместная работа подразделений Министерства обороны, министерства региональной безопасности и силовых ведомств продолжается. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — добавил губернатор.

Ярославцев также предупреждают: в регионе могут находиться фрагменты беспилотников. К ним ни в коем случае нельзя приближаться.

При обнаружении фрагментов БПЛА отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

В Минобороны РФ отчитались о б уничтожении беспилотников над Ярославской областью в период с 7:00 до 14:00. Их количество не уточняется.

«Перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — рассказали в Минобороны РФ.