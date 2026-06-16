Ракетную опасность в Ярославской области изменили на беспилотную. Подробности

Утром 16 июня в Ярославской области сперва объявили ракетную опасность, а затем беспилотную Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Угрозу ракетной опасности, объявленную утром 16 июня в Ярославской и Костромской областях, изменили на беспилотную. Об этом предупредили губернаторы Михаил Евраев и Сергей Ситников.

«Отбой сигнала „Ракетная опасность“ на территории Ярославской области. Угроза беспилотной опасности сохраняется. Ждите сигнала „Отбой беспилотной опасности“», — предупредил глава региона.

На выезде из Ярославля в сторону трассы М-8 «Холмогоры», а именно на пересечении Московского проспекта и ЮЗОД, перекрывали дорожное движение. К 8 утра движение в сторону Москвы восстановили.

Кроме того, небо для полетов в области закрыто. Как предупредили в Росавиации, меры введены для безопасности.

Костромской губернатор обратился к жителям с просьбой не снимать работу ПВО.

«В Костромской области службами минобороны уровень опасности изменен с ракетной на максимальную беспилотную опасность. Не снимайте БПЛА и работу ПВО и не распространяйте эти кадры в интернете. Корпусные фрагменты сбитых БПЛА могут содержать взрывчатку, приближаться к ним запрещено», — прокомментировал Сергей Ситников.