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Происшествия В Ярославской области объявлена ракетная опасность

В Ярославской области объявлена ракетная опасность

Публикуем памятку от властей, что делать

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Стало известно, что за ч | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСтало известно, что за ч | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Стало известно, что за ч

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Утром 16 июня в Ярославской области объявили ракетную опасность. Около 7 утра в Ярославле завыли сирены.

«В Ярославской области объявлена ракетная опасность. Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

Глава региона подчеркнул, учреждения региона работают в штатном режиме.

«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Ракетная опасность“», — указано в его обращении.

Аналогичный сигнал введен на территории соседней Костромской области.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Ракетная опасность Срабатывание сирены Михаил Евраев
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