Утром 16 июня в Ярославской области объявили ракетную опасность. Около 7 утра в Ярославле завыли сирены.
«В Ярославской области объявлена ракетная опасность. Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев.
Глава региона подчеркнул, учреждения региона работают в штатном режиме.
«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Ракетная опасность“», — указано в его обращении.
Аналогичный сигнал введен на территории соседней Костромской области.