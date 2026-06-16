Дважды включали сирены: какая опасность действует в Ярославской области — онлайн

16 июня в 7:05 в Ярославской области завыли сирены и объявляли режим ракетной опасности.
В 7:54 опасность налета ракет отменили. С того часа в регионе действует «беспилотная опасность. Всё, что важно знать о ситуации — публикуем в режиме онлайн-трансляции.
Перекрыта трасса М-8
«Движение по трассе М-8 „Холмогоры“ на участке км 236 — км 256 приостановлено с 08:50», — сообщили в управлении трассы.
Какой режим действует в Ярославской области
С 7:54 в Ярославской области объявлен режим опасности БПЛА. Он продолжает действовать.
В 9:00 сирены в Ярославле завыли в связи с угрозой налета беспилотников.
Список оперативных ресурсов
Если не готовы надеяться на смс-рассылку, публикуем список официальных ресурсов, где узнавать о режиме беспилотной опасности можно оперативно.
Канал РСЧС Ярославской области в MAX;
Каналы губернатора Ярославской области в MAX, Вконтакте, Telegram;
Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений.
Федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»).
Кому-то уведомления приходят с задержкой в несколько часов. Так сейчас выглядит лента SMS от канала единой госсистемы предупреждения о чрезвычайных ситуациях (РСЧС)
16 июня ярославцы получили sms-рассылку о «ракетной опасности». Однако многим она пришла со значительным опозданием, а некоторые не получили уведомлений вовсе.