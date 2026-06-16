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Дважды включали сирены: какая опасность действует в Ярославской области — онлайн

Объясняем, что происходит

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Дважды включали сирены: какая опасность действует в Ярославской области — онлайн | Источник: Александр Куренной / 76.RU Дважды включали сирены: какая опасность действует в Ярославской области — онлайн | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Источник:

Александр Куренной / 76.RU

16 июня в 7:05 в Ярославской области завыли сирены и объявляли режим ракетной опасности.

В 7:54 опасность налета ракет отменили. С того часа в регионе действует «беспилотная опасность. Всё, что важно знать о ситуации — публикуем в режиме онлайн-трансляции.

Анна Ёлкина

Перекрыта трасса М-8

«Движение по трассе М-8 „Холмогоры“ на участке км 236 — км 256 приостановлено с 08:50», — сообщили в управлении трассы.

Основная трасса&nbsp;— Ярославское шоссе,&nbsp;— перекрыто. Карты предлагают такой вариант объезда этой зоны. | Источник: Yandex / map Основная трасса&nbsp;— Ярославское шоссе,&nbsp;— перекрыто. Карты предлагают такой вариант объезда этой зоны. | Источник: Yandex / map

Основная трасса — Ярославское шоссе, — перекрыто. Карты предлагают такой вариант объезда этой зоны.

Источник:

Yandex / map

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Анна Ёлкина

Какой режим действует в Ярославской области

С 7:54 в Ярославской области объявлен режим опасности БПЛА. Он продолжает действовать.

В 9:00 сирены в Ярославле завыли в связи с угрозой налета беспилотников.

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Анна Ёлкина
Если нет Интернета — мы в MAX
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Анна Ёлкина

Список оперативных ресурсов

Если не готовы надеяться на смс-рассылку, публикуем список официальных ресурсов, где узнавать о режиме беспилотной опасности можно оперативно.

  • Канал РСЧС Ярославской области в MAX;

  • Каналы губернатора Ярославской области в MAX, Вконтакте, Telegram;

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений.

  • Федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»).

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Анна Ёлкина

Кому-то уведомления приходят с задержкой в несколько часов. Так сейчас выглядит лента SMS от канала единой госсистемы предупреждения о чрезвычайных ситуациях (РСЧС)

Предупреждения о погоде сочетаются с информацией о налете беспилотников | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU Предупреждения о погоде сочетаются с информацией о налете беспилотников | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Предупреждения о погоде сочетаются с информацией о налете беспилотников

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

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Анна Ёлкина

16 июня ярославцы получили sms-рассылку о «ракетной опасности». Однако многим она пришла со значительным опозданием, а некоторые не получили уведомлений вовсе.

Жителям Ростовского округа уведомление о ракетной опасности пришло, когда она уже была отменена | Источник: Алена Троицкая / 76.RU Жителям Ростовского округа уведомление о ракетной опасности пришло, когда она уже была отменена | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Жителям Ростовского округа уведомление о ракетной опасности пришло, когда она уже была отменена

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

Ярославцы отмечают большую задержку в рассылке СМС | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU Ярославцы отмечают большую задержку в рассылке СМС | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Ярославцы отмечают большую задержку в рассылке СМС

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

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Анна Ёлкина
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Атака БПЛА Беспилотная опасность Ракетная опасность
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