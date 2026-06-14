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Происшествия Атаки БПЛА Влетели в пожарную часть, загорелась многоэтажка — более сотни беспилотников обрушились на Россию

Влетели в пожарную часть, загорелась многоэтажка — более сотни беспилотников обрушились на Россию

Собрали последнее об атаках на регионы

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Оказались повреждены машины и дома | Источник: Оперштаб Белгородской области / vk.comОказались повреждены машины и дома | Источник: Оперштаб Белгородской области / vk.com

Оказались повреждены машины и дома

Источник:

Оперштаб Белгородской области / vk.com

Территория страны вновь оказалась под ударами дронов. Регионы привели в действие систему противовоздушной обороны. Несколько беспилотников сбили над Москвой и другими городами России. Подробнее о ночных налетах читайте в нашем материале.

БПЛА атаковали сразу несколько областей Центрального и Южного федеральных округов. Прилёты зафиксированы в Белгородской области. Здесь есть пострадавшие. В поселке Красная Яруга от взрыва дрона получил тяжелые осколочные ранения лица и глаз пожарный. Ранен еще один человек — водитель грузового автомобиля.

«На месте атаки повреждены служебный автомобиль, здание пожарной части и хозпостройка», — говорится в сообщении оперштаба «Вконтакте».

В других населенных пунктах региона — Отрадном, Церковном и других — дроны повредили дома, машины и хозяйственные постройки. В нескольких районах, включая Шебекинский, Губкинский и Старооскольский, власти объявляли тревогу, призвав граждан без надобности не выходить на улицу. Информацию о том, что нужно пройти в укрытие, также опубликовал оперштаб Белгородской области.

Тревожной была ночь у жителей Орловской области. Силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

В местных социальных сетях очевидцы рассказали, что беспилотник попал в многоквартирный дом. Работали сирены, возник пожар. На место прибыли экстренные службы. Официальных данных о пострадавших и масштабе ущерба пока нет.

Фрагмент беспилотника при падении рухнул на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска. Об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс». По его словам, экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий. В регионе развернули работу оперативного штаба.

Жителей Воронежской, Тульской и Липецкой областей также ночью предупреждали об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующие сообщения в своих социальных сетях разместили губернаторы.

Над Москвой зафиксировали два БПЛА. Как сообщил мэр Сергей Собянин, оба уничтожили средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Из-за атаки движение транспорта с территории Ярославской области в направлении Москвы ограничили. Об этом написал «ВКонтакте» губернатор Михаил Евраев.

Из-за угрозы дронов временно перестали работать аэропорты в Тамбове, Калуге, Нижнем Новгороде и Ярославле. Пресс-служба Росавиации сообщила о ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

В Министерстве обороны отметили, что 13 июня с 7:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили 109 беспилотников. Их удалось сбить над Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской и Рязанской областями. Также дроны ликвидировали над Москвой, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Дрон БПЛА Атака Белгород Орел Москва
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Комментарии
1
Гость
13 минут
Все идёт своим чередом. Пятый год.
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