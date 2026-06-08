Беспилотники нацелились на черноморские курорты, в аэропортах коллапс: как сотни дронов атакуют регионы

Дроны попадали в автомобили Источник: Оперштаб Белгородской области / Telegram

Больше 200 беспилотников атаковали регионы 8 июня. Дроны нацелились на черноморские курорты, а в Херсонской области на заправке погиб мирный житель. На фоне массовых ударов в аэропортах начался коллапс. Собрали главное о последствиях.

По данным Минобороны, с 08:00 до 20:00 мск 8 июня сбили 219 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Липецкой областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Херсонской области из-за удара дрона по автозаправке погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, военных целей в этом месте не было.

Источник: Владимир Сальдо / Telegram

В Белгородской области атаки тоже не прошли бесследно. Там из-за атак дронов травмы получили 10 местных жителей. О последствиях рассказали в соцсетях регионального оперштаба.

«Пять женщин с предварительным диагнозом „акубаротравмы“ для обследования бригады скорой помощи доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. В результате детонации в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы», — говорится в сообщении.

Позже стало известно еще о пяти пострадавших в разных районах Белгородской области. Некоторых из них отпустили на амбулаторное лечение, другим же потребовалась срочная операция. Беспилотники попадали в жилые дома, машины, магазины, инфраструктурные и коммерческие объекты. У части зданий повреждены фасад, кровля и окна.

Источник: Оперштаб Белгородской области / Telegram