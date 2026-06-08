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Происшествия Беспилотники нацелились на черноморские курорты, в аэропортах коллапс: как сотни дронов атакуют регионы

Беспилотники нацелились на черноморские курорты, в аэропортах коллапс: как сотни дронов атакуют регионы

Удары привели к жертвам и пострадавшим

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Дроны попадали в автомобили | Источник: Оперштаб Белгородской области / TelegramДроны попадали в автомобили | Источник: Оперштаб Белгородской области / Telegram

Дроны попадали в автомобили

Источник:

Оперштаб Белгородской области / Telegram

Больше 200 беспилотников атаковали регионы 8 июня. Дроны нацелились на черноморские курорты, а в Херсонской области на заправке погиб мирный житель. На фоне массовых ударов в аэропортах начался коллапс. Собрали главное о последствиях.

По данным Минобороны, с 08:00 до 20:00 мск 8 июня сбили 219 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Липецкой областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Херсонской области из-за удара дрона по автозаправке погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, военных целей в этом месте не было.

Источник:

Владимир Сальдо / Telegram

В Белгородской области атаки тоже не прошли бесследно. Там из-за атак дронов травмы получили 10 местных жителей. О последствиях рассказали в соцсетях регионального оперштаба.

«Пять женщин с предварительным диагнозом „акубаротравмы“ для обследования бригады скорой помощи доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. В результате детонации в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы», — говорится в сообщении.

Позже стало известно еще о пяти пострадавших в разных районах Белгородской области. Некоторых из них отпустили на амбулаторное лечение, другим же потребовалась срочная операция. Беспилотники попадали в жилые дома, машины, магазины, инфраструктурные и коммерческие объекты. У части зданий повреждены фасад, кровля и окна.

Источник: Оперштаб Белгородской области / TelegramИсточник: Оперштаб Белгородской области / Telegram
Источник:

Оперштаб Белгородской области / Telegram

В Краснодарском крае обошлось без пострадавших и серьезных последствий, однако там возникли проблемы с авиарейсами. По данным Росавиации, 7 и 8 июня аэропорты в Геленджике и Сочи несколько раз временно закрывались. На момент публикации в авиагавани Сочи на вылет задерживаются 18 рейсов, на прилет — 10. Еще 5 самолетов отменили. Перебои в аэропорту продолжаются уже четвертые сутки.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Атака Пострадавший Аэропорт Рейс
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