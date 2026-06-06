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Происшествия «Вся дорога в стеклах»: в центре Ярославля из-за аварии разбились стены остановки. Видео

«Вся дорога в стеклах»: в центре Ярославля из-за аварии разбились стены остановки. Видео

Рассказываем подробности от полиции и очевидцев

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В Ярославле в центре города произошла авария с участием автобуса и иномарки | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле в центре города произошла авария с участием автобуса и иномарки | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле в центре города произошла авария с участием автобуса и иномарки

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославле в центре города 6 июня произошла авария с участием автобуса и «Тойоты». Происшествие было зарегистрировано около 18:45 на проспекте Октября, 67.

В редакцию 76.RU о ДТП сообщили очевидцы, по их словам, всё произошло у остановки «Онкологическая больница».

— На «Онкологичке» — жесткая авария. У автобуса окно разбито, остановка вдребезги, будто кто-то врезался. Вся дорога в стеклах… Первый раз такое вижу. На трамвайных путях лежит иномарка, рядом валяются отвалившиеся детали, — поделилась с редакцией 76.RU читательница.

Как рассказала очевидица, на остановке кто-то сидел на корточках, будто оказывал помощь пострадавшему.

Всю дорогу усыпало стеклами

Источник:

читатель 76.RU

Авария произошла около 18:45

Источник:

читатель 76.RU

От остановки остались лишь осколки | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comОт остановки остались лишь осколки | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com
«Тойота» вылетела на трамвайные пути | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com«Тойота» вылетела на трамвайные пути | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В полиции рассказали, что авария обошлась без больших потерь, однако пострадавшие есть.

«По предварительным данным, в результате ДТП из-за повреждения остановочного комплекса за медпомощью обратился несовершеннолетний пешеход».

Ранее мы рассказывали подробности ДТП, в котором автобус с пассажирами врезался в фуру на юго-западной окружной дороге.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Авария ДТП Автобус Иномарка Остановка
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Комментарии
2
Гость
1 час
Нужна бальная система нарушений. Таких водителей несущих угрозу другим людям нужно на несколько лет лишать прав а то и пожизненно. Но государству похоже не до этого принимают только законы которые выгодны чиновникам, да те чтоб власть в стране не менялась.
Гость
36 минут
Уберите эти "остановки" Они реально опасны и не выдерживают никакой критики
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Гость
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