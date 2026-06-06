«Вся дорога в стеклах»: в центре Ярославля из-за аварии разбились стены остановки. Видео

В Ярославле в центре города произошла авария с участием автобуса и иномарки Источник: читатель 76.RU

В Ярославле в центре города 6 июня произошла авария с участием автобуса и «Тойоты». Происшествие было зарегистрировано около 18:45 на проспекте Октября, 67.

В редакцию 76.RU о ДТП сообщили очевидцы, по их словам, всё произошло у остановки «Онкологическая больница».

— На «Онкологичке» — жесткая авария. У автобуса окно разбито, остановка вдребезги, будто кто-то врезался. Вся дорога в стеклах… Первый раз такое вижу. На трамвайных путях лежит иномарка, рядом валяются отвалившиеся детали, — поделилась с редакцией 76.RU читательница.

Как рассказала очевидица, на остановке кто-то сидел на корточках, будто оказывал помощь пострадавшему.

Всю дорогу усыпало стеклами Источник: читатель 76.RU

Авария произошла около 18:45 Источник: читатель 76.RU

В полиции рассказали, что авария обошлась без больших потерь, однако пострадавшие есть.

«По предварительным данным, в результате ДТП из-за повреждения остановочного комплекса за медпомощью обратился несовершеннолетний пешеход».