«В салоне находились пассажиры»: в Ярославле на ЮЗОД автобус врезался в фуру. Видео

В Ярославле 5 июня на южно-западной окружной дороге произошло ДТП с автобусом. Аварию зарегистрировали около 16:52 в районе Чурилковского кладбища.
Как рассказали 76.RU в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области», инцидент произошел по вине водителя автобуса № 49, который ездит по маршруту Улица Ярославская — 15 микрорайон и принадлежит ООО «Транспорт Ярославии».
«Автобус при торможении столкнулся с двигавшейся впереди фурой. В салоне находились пассажиры, но никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе регионального оператора по перевозкам общественного транспорта.
Очевидцы аварии зафиксировали состояние автобуса на видео. На записи видно, что вся передняя часть транспорт разбита.
На месте происшествия был оформлен европротокол, судьбу водителя автобуса решат на комиссии по безопасности движения после рассмотрения дела.
Европротокол — это упрощенный способ оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. Он позволяет участникам аварии самостоятельно зафиксировать обстоятельства происшествия, повреждения и передать данные в страховую компанию для получения выплаты по ОСАГО.
Ранее днем 5 июня возле Октябрьской площади в Ярославле на крышу перевернулась иномарка. Мы рассказывали, что об этом известно.