«В салоне находились пассажиры»: в Ярославле на ЮЗОД автобус врезался в фуру. Видео

В Ярославле на ЮЗОД автобус врезался в фуру Источник: Ярославль Очевидец / Max

В Ярославле 5 июня на южно-западной окружной дороге произошло ДТП с автобусом. Аварию зарегистрировали около 16:52 в районе Чурилковского кладбища.

Как рассказали 76.RU в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области», инцидент произошел по вине водителя автобуса № 49, который ездит по маршруту Улица Ярославская — 15 микрорайон и принадлежит ООО «Транспорт Ярославии».

«Автобус при торможении столкнулся с двигавшейся впереди фурой. В салоне находились пассажиры, но никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе регионального оператора по перевозкам общественного транспорта.

Очевидцы аварии зафиксировали состояние автобуса на видео. На записи видно, что вся передняя часть транспорт разбита.

Автобус врезался в фуру на ЮЗОД Источник: Ярославль Очевидец / Max

На месте происшествия был оформлен европротокол, судьбу водителя автобуса решат на комиссии по безопасности движения после рассмотрения дела.

Европротокол — это упрощенный способ оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. Он позволяет участникам аварии самостоятельно зафиксировать обстоятельства происшествия, повреждения и передать данные в страховую компанию для получения выплаты по ОСАГО.