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Происшествия Дроны ударили по двум кораблям в Азовском море — есть жертвы

Дроны ударили по двум кораблям в Азовском море — есть жертвы

Рассказываем, что известно об атаке

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Суда проходили через Таганрогский залив | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСуда проходили через Таганрогский залив | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Суда проходили через Таганрогский залив

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Азовском море дроны ударили по двум грузовым кораблям, на которых находились граждане Азербайджана. В результате несколько человек погибли. Рассказываем, что известно об атаке.

Как сообщили в МИД Азербайджана, под удар беспилотников попали суда «Натра» и «Циркон» прошедшей ночью. На кораблях находилось 25 граждан Азербайджана, пятеро из них погибли.

«Хотели бы отметить, что указанные суда не принадлежат Азербайджану. По информации, полученной от российской стороны, в результате атаки погибли пять граждан Азербайджана, еще трое получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу города Ейска», — сообщили в МИД страны.

Отмечается, что несколько сотрудников посольства Азербайджана в России уже направлены на место происшествия.

Кроме того, утром 5 июня в Черном море морской беспилотник взорвался в порту города Констанцы в Румынии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

«Обнаруженный сегодня утром морской беспилотник в гражданском порту Констанцы, недалеко от штаб-квартиры Румынского агентства по спасению на море, взорвался около 10:30 утра, не причинив жертв», — отметили в ведомстве.

Территорию порта быстро оцепили, а всех граждан эвакуировали. В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что дрон не входит в состав вооружения румынской армии и не участвовал в недавних учениях.

«Морской беспилотник относится к тому типу, который использовался в войне на Украине. Дело расследуется прокуратурой при Апелляционном суде города Констанцы», — говорится в сообщении.

В ночь на 5 июня больше 100 беспилотников атаковали регионы России. Подробнее о разрушениях и жертвах рассказали здесь.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Корабль Атака Азовское море Азербайджан
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Что то тут не чисто...
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