Происшествия Людям массово приходят сообщения о государственных выплатах: если открыть, вы потеряете деньги

Мошенники обещают деньги в то время, как хотят их забрать | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В последние дни многие стали получать неожиданные уведомления: людям обещают государственные выплаты в честь Дня России. Сообщения приходят в мессенджерах и на электронную почту и выглядят достаточно убедительно. Однако верить таким уведомлениям нельзя, так как за этими действиями скрываются мошенники. Разбираемся, как работает схема.

Жертве приходит сообщение якобы от имени государства. В нём обещают выплату «в честь праздника», а чтобы её получить, нужно перейти по ссылке. Эта ссылка ведёт на фишинговый сайт. Он может выглядеть как «Госуслуги». Также сайт может называться «Единым центром выплат» (которого на самом деле не существует). Цель одна — выманить у вас личные данные или деньги.

В МВД в разговоре с РИА Новости объясняли, что перед праздниками люди расслабляются, радуются выходным и из‑за этого становятся менее бдительными. Именно этим и пользуются аферисты.

Мошенники выдают себя за представителей Росфинмониторинга, сотрудников Минцифры, МВД, ФСБ, Следственного комитета, специалистов портала «Госуслуги», работников банков и социальных служб.

Как не попасться на обман

  1. Не верьте обещаниям лёгких денег. Официальные выплаты не анонсируют через рассылки.

  2. Проверяйте источник сообщения. Позвоните в организацию напрямую по официальному номеру (не по тому, что указан в письме).

  3. Внимательно изучайте ссылки. Наведите курсор на ссылку в письме (не нажимая), чтобы увидеть настоящий адрес. Если он не начинается с gosuslugi.ru — это подделка.

  4. Обращайте внимание на детали. Ошибки в тексте, странные формулировки, срочность — это признаки мошенничества.

  5. Включите двухфакторную аутентификацию на важных аккаунтах, это усложнит задачу злоумышленникам.

  6. Расскажите об обмане близким. Особенно пожилым родственникам, так как они чаще всего становятся мишенью мошенников.

  7. Сообщайте о подозрительных сообщениях в полицию и техподдержку мессенджера или почтового сервиса.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Выплата Обман
