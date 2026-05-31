Происшествия Подробности «Состояние ближе к удовлетворительному»: в Ярославле возбудили уголовное дело после нападения собаки на малыша

За расследованием следит федеральный СКР

248
Трехлетнего ребенка искусала собака в Переславле-Залесском

После нападения бездомной собаки на трехлетнего малыша в Переславле-Залесском в СК России по Ярославской области возбудили уголовное дело. Об этом в областном ведомстве сообщили 30 мая.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельств», — сообщили в Следственном комитете.

Напомним, инцидент произошел 27 мая. Как тогда рассказали в УМВД России по Ярославской области, сотрудники ведомства организовали проверку. Все собранные материалы должны были передать в администрацию района для принятия мер.

Трехлетний ребенок получил травмы средней степени тяжести. Его доставили в Областную детскую клиническую больницу.

«Сейчас состояние ребенка ближе к удовлетворительному», — рассказали в Минздраве на запрос 76.RU.

Ранее ярославну искусала собака во время прогулки в Павловской роще. Пострадавшую доставили в травмпункт. Ей наложили швы и сделали необходимые прививки. Хозяина собаки после инцидента оштрафовали за выгул питомца без намордника и поводка.

Екатерина Тарыгина
Бездомная собака Нападание Ребенок Пострадавший Уголовное дело
Комментарии
2
Гость
18 минут
Как этих дураковинаучить!? Собака во многих странах приравнена к оружию! Намордник, поводок и др меры содержания- это обязанность хозяина.
Гость
27 минут
Уголовное дело! Теперь Шарикову светит от пожизненного, до высшей меры...😅
