В Ярославской области на 3-летнего ребенка напала бродячая собака. Малыша увезли в больницу

В Переславле-Залесском собака укусила маленького ребенка | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Переславле-Залесском собака укусила маленького ребенка

В Ярославской области на маленького ребенка напала бездомная собака. Инцидент произошел 27 мая в Переславле-Залесском.

В полиции подтвердили, что им поступало обращение о пострадавшем 3-летнем мальчике. Малыша сразу же отправили в больницу.

«В настоящее время по факту инцидента организовано проведение проверки. После установления степени вреда здоровью, причиненного несовершеннолетнему, собранный материал будет направлен в администрацию района для дальнейших мер реагирования», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

На запрос 76.RU в областном министерстве здравоохранения рассказали, что мальчика положили в Областную детскую клиническую больницу с травмами средней степени тяжести.

«Сейчас состояние ребенка ближе к удовлетворительному», — рассказали в пресс-службе министерства.

Ранее в 22 километрах от Переславля-Залесского обнаружили свалку мертвых собак. Мешки со скелетами нашли в овраге у деревень Щербинино, Рушиново и Одерихино. Подробнее о жуткой находке мы рассказывали здесь.

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
