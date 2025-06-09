«Наложили швы»: жительницу Ярославля во время прогулки в парке искусала собака

В Ярославле женщина пострадала от нападения собаки Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











В Ярославле собака напала на женщину во время прогулки по Павловской роще. Происшествие случилось 7 июня в Дзержинском районе.

«На прогулке в Павловской роще на берегу у воды в 21:00 мою мачеху покусала собака. Собака бегала без поводка и намордника. Когда собака набросилась, хозяин не окликнул её и даже не прибавил шагу. Породу не знаю, но похожа на бойцовскую. Очень прошу, кто узнает хозяина собаки, отпишитесь в комментариях. Скорой помощью мачеха доставлена в травмпункт, где ей наложили швы и сделали соответствующие прививки, открыли больничный лист», — рассказала жительница города в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

По словам женщины, на фото — та самая собака Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В инспекции административно-технического и жилищного надзора Ярославской области уже отреагировали на инцидент. Там сообщили, что хозяин собаки будет оштрафован.

«Инспекция взяла в работу данный инцидент, хозяин, лицо которого устанавливается, будет привлечен к административной ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных, установленных на территории Ярославской области. Штраф составит от 3 000 до 5 000 рублей», — рассказали в региональной инспекции административно-технического и жилищного надзора.

В полиции сообщили, что правоохранители проводят проверку.